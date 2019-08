China plant ein Sozialkreditsystem, das jeden Bürger und jedes Unternehmen in "gut" und "schlecht" einteilt. Auch deutsche Firmen wird das treffen - doch die sind kaum vorbereitet. Die Handelskammern schlagen Alarm.

Als Chefrepräsentant des Chemie-Riesen BASF und Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking ist Jörg Wuttke ein intimer Kenner chinesischer Politik und Wirtschaft. Wuttke war einer der ersten, der schon vor Jahren auf die "Made in China 2025"-Strategie einging, mit der die chinesische Führung das Land zu einer industriellen Supermacht umbauen und Weltmarkführer in allen erdenklichen Bereichen hervorbringen will.

Erst nachdem Wuttke und die EU-Handelskammer auf das Thema aufmerksam machten, begann auch in Brüssel und Berlin eine mehr oder weniger ernsthafte Debatte darüber, wie mit Chinas industriepolitischen Plänen umzugehen sei.

Wuttke sieht nun erneut den Zeitpunkt gekommen, die Alarmglocken zu läuten. Eine Woche, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach China reist, hat seine Handelskammer ein neues Positionspapier herausgebracht. Das Thema dieses Mal: Chinas umstrittenes Sozialkreditsystem. "Wir sind hier alle vom Hocker gefallen", berichtet Wuttke über den Moment, als er und sein Team sich von Experten im Detail über die Pläne der chinesischen Regierung aufklären ließen. Ein "radikaler Wandel" sei in Sicht, heißt es nun in dem am Mittwoch vorgestellten Positionspapier der EU-Kammer. Demnach sei es "zutiefst besorgniserregend", in welch geringem Ausmaß Firmen für die anstehenden Veränderungen in China vorgesorgthätten. Das Sozialkreditsystem zur Bewertung und Kontrolle von Firmen könne dabei "Leben oder Tod für einzelne Unternehmen" bedeuten.

Berichte über das chinesische Sozialkreditsystem gibt es schon lange. Es soll Vertrauenswürdigkeit ermitteln und zwischen "guten" und "schlechten" Bürger unterscheiden. In Pilotprojekten gibt es etwa Punktabzüge für Regelverstöße, Verkehrsvergehen oder Zahlungsverzug bei Rechnungen. Auch allzu kritische Äußerungen ...

