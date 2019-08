München (ots) -



- Anbietervergleich spart bis zu 500 Euro oder 42 Maß Bier Das 186. Oktoberfest findet vom 21. September bis 6. Oktober 2019 statt. Bereits jetzt steigen die Hotelpreise zur Wiesnzeit kräftig. Eine Übernachtung in München kostet am zweiten Festwochenende durchschnittlich 316 Euro und damit 68 Prozent mehr als im Septemberdurchschnitt. Dieser zieht aufgrund der Festtage an und ist mit 188 Euro deutlich höher als üblich. Zum Vergleich: Im August kosten Hotelzimmer in München im Schnitt nur 108 Euro. Einzelne Hotels schlagen zur Wiesn sogar bis zu 524 Prozent auf im Vergleich zu einer Übernachtung außerhalb des Oktoberfests.1)



Übernachtung im Doppelzimmer ab 189 Euro



Zum Betrachtungszeitpunkt hatten im Umkreis von drei Kilometern zur Festwiese noch 67 Unterkünfte im CHECK24 Hotel-Vergleich freie Zimmer. Trotzdem zahlen Wiesnbesucher für ein Doppelzimmer am zweiten Festwochenende mindestens 189 Euro. Nach der Oktoberfestsaison zahlen Übernachtungsgäste nur 78 Euro für die günstigste vergleichbare Unterkunft.



"Die Hotelpreise ziehen zum Oktoberfest wieder kräftig an", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Wer auf der Suche nach einem Hotelzimmer zur Wiesn ist, profitiert momentan aber noch von einer großen Auswahl."



Anbietervergleich spart bis zu 500 Euro oder 42 Maß Bier



Besonders bei Großveranstaltungen lohnt ein Anbietervergleich. Für ein Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel zahlen Oktoberfestbesucher beim teuersten Anbieter 898 Euro. Der günstigste Anbieter verlangt für die gleiche Leistung 398 Euro pro Nacht. Eine Ersparnis von 500 Euro oder 56 Prozent. Dafür bekommen Wiesnbesucher ganze 42 Maß Bier.2)



Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Hotelexperten



Kunden, die Fragen rund um die Hotelsuche oder ihre Hotelbuchung haben, erhalten bei den CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.



1) allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben von zehn

Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24, max. drei Kilometer

Luftlinie von der Festwiese (Theresienwiese, 80336 München) entfernt.

Übernachtungszeitraum während des Oktoberfests: Freitag, 27.9.2019

bis Samstag, 28.9.2019, Vergleichszeitraum: Freitag, 11.10.2019 bis

Samstag, 12.10.2019; Stand der Preise: 22.8.2019; alle genannten

Preise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei

Erwachsene). Tabellen verfügbar unter: http://ots.de/SqGJux

2) Eine Maß kostet 2019 bis zu 11,80 Euro. Quelle:

http://ots.de/GNgIQH [26.8.2019] Über CHECK24



