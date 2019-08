DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

In Großbritannien wächst der Druck auf Premierminister Boris Johnson und gegen einen Brexit ohne Abkommen mit der EU. Sechs Oppositionsparteien brachten bei einem Treffen am Dienstag ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, einen EU-Austritt ohne entsprechendes Abkommen auf jeden Fall zu verhindern. Die Teilnehmer des Oppositionstreffens stimmten in der Dringlichkeit überein, gemeinsam "praktische Wege" zur Verhinderung eines "No-Deals" zu finden, "darunter mögliche Gesetzesvorhaben und ein Misstrauensvotum", hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Labour-Chef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat für nächste Woche ein Misstrauensvotum gegen Johnson angekündigt. Der Chef der EU-feindlichen Brexit-Partei, Nigel Farage, fordert von Johnson hingegen einen "klaren Schnitt" und einen EU-Ausstieg ohne Abkommen.

Das britische Parlament kommt nächste Woche erstmals nach der Sommerpause wieder zusammen. Johnsons Tories verfügen im Unterhaus nur über eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme. Gegen mögliche Pläne für eine Suspendierung des Parlaments durch den Premierminister formierte sich am Dienstag Widerstand im Unterhaus. Rund 160 Abgeordnete unterzeichneten eine Erklärung, in der sie Johnson vor der Umgehung des Unterhauses warnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 2Q

11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H

11:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,9% gg Vj zuvor: -1,4% gg Vm/-2,0% gg Vj 08:00 GfK-Konsumklimaindikator September PROGNOSE: 9,6 Punkte zuvor: 9,7 Punkte - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +4,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,7% gg Vj zuvor: +4,7% gg Vj - US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2029 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:00 SE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 1 Mrd SEK 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2029 im Volumen von 3 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von max. 2 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.711,50 0,09 S&P-500-Future 2.874,30 0,31 Nikkei-225 20.486,95 0,15 Schanghai-Composite 2.892,44 -0,34 +/- Ticks Bund -Future 178,96 -11 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.730,02 0,62 DAX-Future 11.700,00 0,11 XDAX 11.705,89 0,11 MDAX 25.181,93 0,73 TecDAX 2.745,78 0,95 EuroStoxx50 3.370,47 0,65 Stoxx50 3.086,34 0,50 Dow-Jones 25.777,90 -0,47 S&P-500-Index 2.869,16 -0,32 Nasdaq-Comp. 7.826,95 -0,34 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 179,07 +64

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung des Erholungskurses an Europas Börsen rechnen Händler auch am Mittwoch. Im Handelsstreit zwischen USA und China herrschen nach der Eskalation vom Freitag mittlerweile wieder versöhnlichere Töne. Die Ankündigung weiterer Verhandlungen lässt die Furcht vor einer Eskalation zurückgehen. Ohne dieses Risiko im Nacken richten Anleger daher ihren Blick immer mehr auf die nun günstig bewerteten Aktien. Auch der Konjunkturpessimismus zeigt sich nicht mehr so stark. Der Ölpreis erholte sich seit dem Vortag rund 1,50 Dollar, die Preisrückgänge der Industriemetalle verlangsamen sich. Der Unternehmenskalender ist relativ leer. Zahlen legen zumeist kleinere Unternehmen wie Edag, Aroundtown, Encavis, RTL und in Wien Uniqa vor. Italien steht politisch weiter im Blick mit dem Ende der Frist zu Beratungen über eine Regierungsbildung. Die EZB wird über die Entwicklung der Geldmenge M3 im Juli berichten. Sollte das Wachstum geringer als die erwarteten 4,8 Prozent ausfallen, könnte dies die Befürchtung einer schwächeren Kreditvergabe und damit Zweifel an der Wirtschaftsentwicklung entfachen. Daneben legt die GfK ihren Konsumklimaindikator vor.

Rückblick: Freundlich - US-Präsident Trump hatte zuletzt versöhnlichere Töne im Handelsstreit angeschlagen und auch der G7-Gipfel verlief vergleichsweise turbulenzfrei, was die Stimmung etwas stützte. An der Mailänder Börse ging es mit den Kursen deutlicher um 1,5 Prozent nach oben. Treiber in Mailand war die Hoffnung, dass Neuwahlen verhindert werden können. SAS muss bei ihren Effizienzbemühungen angesichts des konjunkturellen Gegenwinds nachlegen. Für die Aktie ging es um 2 Prozent nach unten. Vetropack stiegen nach guten Halbjahreszahlen um 11 Prozent. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen verloren Vienna Insurance 1,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Tagesverlierer im DAX waren Deutsche Börse mit Abgaben von 1,8 Prozent. Die Zentrale in Eschborn wurden im Rahmen laufender Ermittlungen wegen Cum-Ex-Ermittlungen durchsucht. Ganz anders Lufthansa: Hier ging es laut Händlern nach einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux gleich um 3 Prozent nach oben. Wie erwartet fällt die Aktie von Axel Springer aus dem MDAX heraus. Die Beteiligung von KKR drückt den Streubesitz unter die kritische Marke. Nachrücker ist Cancom (plus 3,1 Prozent) aus dem SDAX, die dort durch Instone Real Estate (plus 3,4 Prozent) ersetzt wird. Instone legte zudem Geschäftszahlen vor. Insgesamt erholt zeigte sich der Immobiliensektor. Zuversicht, der Mietendeckel werde in der vorgelegten Form in Berlin nicht kommen, stützte. Vonovia gewannen 2,1 Prozent, Dt. Wohnen 1,1 Prozent, Ado 0,5 Prozent und Adler Real Estate 4,4 Prozent. PNE gewannen 11,8 Prozent. Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) befindet sich in Gesprächen, die auch zu einer Übernahme führen könnten.

XETRA-NACHBÖRSE

Es habe nur wenig Unternehmensmeldungen gegeben, die zudem auch keine Reaktion der entsprechenden Kurse hervorgerufen hätten, so ein Händler von Lang & Schwarz. So hat FMC zum 1. November einen neuen Finanzvorstand berufen. Die Aktie zeigte sich auf Schlusskursniveau. Das Technologieunternehmen Hörmann hat mehr als 15 Prozent an der Euromicron AG erworben und will weiter zukaufen. Auch die Euromicron-Aktie habe sich kaum verändert gezeigt, so der Teilnehmer.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Nach einem insgesamt volatilen Handel hat die Wall Street am Dienstag mit Abgaben geschlossen. Händler verwiesen auf die weiterhin bestehende Skepsis hinsichtlich der Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit, die Investoren verstärkt in die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen getrieben habe. Zwar hatte es zuletzt leichte Entspannungssignale gegeben, doch echte Fortschritte in den Gesprächen sind weiter nicht in Sicht. Auch das besser als erwartet ausgefallene US-Verbrauchervertrauen konnte den Markt nicht stützen, zumal die Erwartungen der Konsumenten deutlicher gefallen sind. Im Blickpunkt stand der Tabaksektor mit einer sich anbahnenden Fusion zwischen Philip Morris und Altria. Die Aktien gaben um 7,8 bzw. 4 Prozent nach. Am Rentenmarkt zeigte sich die Zinsstrukturkurve zwischen der 2- und 10-jährigen Fälligkeit invers und sendete damit erneut Rezessionssignale aus. Die Rendite zehnjähriger US-Titel fiel um 6,0 Basispunkte auf 1,47 Prozent - zweijährige Papiere rentierten mit 1,51 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:29h EUR/USD 1,1088 -0,0% 1,1092 1,1093 EUR/JPY 117,38 +0,1% 120,87 117,43 EUR/CHF 1,0890 +0,1% 1,1025 1,0885 EUR/GBR 0,9027 +0,0% 0,8975 0,9026 USD/JPY 105,87 +0,1% 107,74 105,86 GBP/USD 1,2283 -0,0% 1,2500 1,2289 USD/CNY 7,1582 -0,1% 7,1622 7,1618 Bitcoin BTC/USD 10.107,50 -0,20 10.327,25 10.111,25

Am Devisenmarkt tat sich tendenziell wenig, der Wechselkurs des Euro zum Dollar lag nahezu unverändert auf dem Niveau des Vorabends. Die Gemeinschaftswährung notierte knapp unter der Marke von 1,11 Dollar seitwärts. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1090 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,48 54,93 +1,0% 0,55 +15,5% Brent/ICE 59,91 59,51 +0,7% 0,40 +8,3%

Die Ölpreise legten kräftig zu. Der Iran hat laut Analysten eingeräumt, dass die Erdölexporte massiv unter den Sanktionen der USA leiden. Zwar hat sich US-Präsident Trump im Grundsatz zu einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani im Atomstreit bereit gezeigt. Doch verlangt der Iran zuvor die Aufhebung der Sanktionen. Händler gehen daher davon aus, dass so schnell kein iranisches Erdöl in größeren Mengen auf den Markt kommen wird. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 2,4 Prozent auf 54,93 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent legte um 1,4 Prozent auf 59,51 Dollar zu.

Stützend wirken am Mittwoch die vom US-Branchenverband API gemeldeten Öllagerbestandsdaten vom Vorabend. Demnach sind die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gefallen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.535,65 1.542,65 -0,5% -7,01 +19,7% Silber (Spot) 18,18 18,19 -0,1% -0,01 +17,3% Platin (Spot) 869,81 866,10 +0,4% +3,71 +9,2% Kupfer-Future 2,55 2,55 +0,1% +0,00 -3,5%

Fallende Marktzinsen trieben den Goldpreis erneut an. Die Feinunze stieg zum US-Settlement um weitere 1,0 Prozent auf 1.552 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren. Sinkende Leitzinsen und die Angst vor einem Konjunkturabschwung machen das Edelmetall weiterhin zum Gewinner des Handelskonflikts, hieß es. Dazu komme die Skepsis hinsichtlich des Handelsstreits.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

REGIERUNGSKRISE ITALIEN

In Italien haben Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und Sozialdemokraten ihre Gespräche über eine Regierungsbildung wieder aufgenommen. Der M5S-Vorsitzende Luigi Di Maio will die Parteimitglieder über eine mögliche Regierungskoalition mit der sozialdemokratischen PD abstimmen lassen. Nur wenn das Votum positiv ausfalle, werde M5S die Koalition eingehen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen hat Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder die Einrichtung von Sonderwirtschaftsregionen in den ostdeutschen Ländern vorgeschlagen. Konjunkturimpulse werde es nur in solchen Regionen geben, "in denen zum Beispiel Verfahren schneller gehen und in denen es auch Sonderförderungen beispielsweise steuerlicher Art gibt", sagte Söder.

ARBEITSMARKT DEUTSCHLAND

Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist binnen eines Jahres stark gestiegen: Im Mai 2018 bezogen rund 12.000 Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld, im Mai 2019 waren 41.000. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Politikers Wolfgang Strengmann-Kuhn hervor.

E-ROLLER DEUTSCHLAND

Verdi hat scharfe Kritik an den Arbeitsbedingungen bei E-Roller-Leihfirmen geübt. Die Dienstleistungsgewerkschaft sprach von mitunter "prekären Verhältnissen". So griffen die Firmen zum Abholen und Aufladen der E-Roller oft auf Subunternehmen und Privatpersonen zurück.

US-ÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um deutliche 11,1 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Rückgang um 2,7 Millionen Barrel verzeichnet worden. Die Benzinbestände fielen um 349.000 Barrel.

DEUTSCHE BANK / TRUMP-STEUERUNTERLAGEN

Die vom US-Kongress angeforderten Unterlagen der Deutsche Bank zu Donald Trump umfassen auch die Steuerunterlagen des US-Präsidenten und seiner Familie, wie die Bank einem Berufungsgericht sagte. Die Deutsche Bank war lange Jahre die Hausbank Trumps und seiner Unternehmen. Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses hatte die Deutsche Bank im April rechtlich verbindlich angewiesen, Dokumente und Finanzunterlagen - darunter Steuererklärungen - von Trump, seinen Kindern Donald Jr., Eric und Ivanka sowie von Unternehmen im Besitz der Familie für die vergangenen zehn Jahre herauszugeben.

FRESENIUS MEDICAL CARE

hat Helen Giza mit Wirkung vom 1. November zum Finanzvorstand berufen. Sie tritt die Nachfolge von Mike Brosnan an, der in den Ruhestand gehen will.

AROUNDTOWN

hat im ersten Halbjahr von hohen Mieteinnahmen und zahlreichen Akquisitionen profitiert und erhöht daher die Prognose für die Kennziffer FFO auf über 490 Millionen Euro. Bislang hatte Aroundtown 460 bis 470 Millionen Euro angepeilt nach 406 Millionen im Vorjahr. Der FFO I je Aktie wird weiterhin bei 0,41 bis 0,42 Euro gesehen. Das Wachstum der Mieteinnahmen auf vergleichbarer Basis soll nach wie vor etwa 4 Prozent erreichen.

Nachfolgend ein Vergleich der Halbjahrszahlen mit den Vorjahreszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET 1H 1H19 ggVj 1H18 Mieteinnahmen 359 +23% 291 EBITDA bereinigt 363 +30% 280 Ergebnis nach Steuern/Dritten 765 -13% 877 Ergebnis je Aktie 0,68 -22% 0,87 FFO* I 239,3 +26% 189,3 FFO I je Aktie 0,21 +11% 0,19

*Funds from Operations

EUROMICRON

Das Technologieunternehmen Hörmann hat mehr als 15 Prozent an der Euromicron AG erworben und will weiter zukaufen. Am 21. August lag der Anteil der Hörmann Holding GmbH & Co. KG an Euromicron bei 15,36 Prozent, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Knapp sechs Wochen zuvor hatte Hörmann einen Anteil von 9,09 Prozent erworben und strebt auch einen Sitz im Aufsichtsrat an.

IPO / TEAMVIEWER

Teamviewer will voraussichtlich Ende 2019 an die Börse gehen. Das Angebot dürfte nur aus Aktien aus dem Bestand von TigerLuxOne bestehen, teilte das Unternehmen mit.

BP

verkauft seine gesamten Beteiligungen und Geschäfte in Alaska für 5,6 Milliarden US-Dollar an die Hilcorp Energy Co. Die Transaktion ist Teil des Vorhabens, in den nächsten zwei Jahren Aktiva im Wert von mehr insgesamt als 10 Milliarden US-Dollar zu verkaufen.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

ist im dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf die Verbuchung einer Entschädigungssumme an DXC Technology in Höhe von 666 Millionen Dollar. Diese habe den Gewinn je Aktie um 42 Cent reduziert. Bereinigt um die Zahlung übertraf der Gewinn je Aktie allerdings die Markterwartungen und das Unterenhmen hob auch den Ausblick für das laufende Jahr an.

IBM

seine Cloud-Aktivitäten in Lateinamerika ausbauen. Wie der US-Technologiekonzern mitteilte, soll bis Ende kommenden Jahres eine neue IBM-Cloud Multizionenregion aufgebaut werden, um die Kapazitäten in dieser Region zu erweitern.

PURDUE / OPIOIDKRISE

In der Opioidkrise in den USA ist der Pharmakonzern Purdue einem Medienbericht zufolge zu einer Milliardenzahlung bereit, um einen Großprozess zu vermeiden. Der Sender NBC News berichtete, der Hersteller des Schmerzmittels Oxycontin könnte für eine außergerichtliche Einigung in Cleveland im Bundesstaat Ohio zwischen zehn und zwölf Milliarden Dollar zahlen.

