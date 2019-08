In den ersten sechs Monaten haben Unternehmen wie Rewe und Edeka ihre Erlöse gesteigert. Der Umsatz von Aldi, Lidl und Co. stagnierte hingegen.

Trotz aggressiver Sonderangebote und wachsender Werbeausgaben verlieren die Discounter nach einer aktuellen Studie gegenüber Supermärkten an Boden. Während die Super- und Verbrauchermärkte in Deutschland wie Rewe oder Edeka ihren Umsatz im ersten Halbjahr um gut zwei Prozent steigerten, traten Aldi, Lidl und Co. praktisch auf der Stelle. Sie erzielten lediglich ein Wachstum von 0,1 Prozent, wie die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in ihrer jüngsten Marktanalyse berichtete.

Dabei haben die Discounter zuletzt großen Aufwand betrieben, um für die Kunden attraktiver zu werden. Aldi und Lidl etwa investierten ...

