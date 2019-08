Der Vermögensverwalter EFG International hat sein Führungsteam in Asien weiter verstärkt. Amy Yip wird per sofort zur Präsidentin des Advisory Board der Region Asien Pazifik ernannt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Sie folgt auf Fong Seng Tee, welcher anlässlich der letzten Generalversammlung zurückgetreten ist.Yip ...

Den vollständigen Artikel lesen ...