Die britische Investmentbank HSBC hat MTU nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Richard Schramm hob aber das Kursziel in der am Mittwoch vorliegenden Studie von 246 auf 253 Euro an. Der Anstieg der Gewinnerwartungen des Marktes habe nicht mit den Kursgewinnen schrittgehalten, wodurch der Bewertungsaufschlag der Aktien des Triebwerksproduzenten zugelegt habe. Insgesamt sei MTU eine außergewöhnliche Wachstumsstory, doch gebe es für den Kurs kaum noch positive Treiber. So könnten die Spekulationen über eine Aufnahme der Papiere in den Dax auch nur kurzfristig positiv wirken./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-08-28/08:20

ISIN: DE000A0D9PT0