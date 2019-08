Die US-Bank JPMorgan hat die Beiersdorf-Aktie auf ihre "European Best Equity Ideas"-Liste gesetzt und empfiehlt eine Übergewichtung. Sie rechne mit einer Beschleunigung des Umsatzes in der Konsumsparte des Nivea-Konzerns im zweiten Halbjahr, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margenziele könnten womöglich angehoben werden. Die Einstufung der Aktie lautet weiterhin "Overweight" mit einem Kursziel von 118 Euro./ck/mis

