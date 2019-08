DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist im dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf die Verbuchung einer Entschädigungssumme an DXC Technology in Höhe von 666 Millionen Dollar. Diese habe den Gewinn je Aktie um 42 Cent reduziert. Bereinigt übertraf der Gewinn je Aktie die Markterwartungen und das Unternehmen hob auch den Ausblick für das laufende Jahr an. Der Anbieter von Servern und Managementsoftware verzeichnete unter dem Strich einen Verlust von 27 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 451 Millionen im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug auf bereinigter Basis 45 Cent. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 40 Cent gerechnet. Der Umsatz ging bereits das dritte Quartal in Folge zurück und lag bei 7,22 Milliarden Dollar, ein Minus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten dem Unternehmen dagegen 7,28 Milliarden Dollar zugetraut. Für das laufende Geschäftsjahr stellt Hewlett Packard Enterprise auf bereinigter Basis ein Ergebnis je Aktie von 1,72 bis 1,76 Cent in Aussicht. Zuletzt hatte das Unternehmen noch mit 1,62 bis 1,72 Dollar gerechnet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.876,70 +0,39% Nikkei-225 20.500,10 +0,22% Hang-Seng-Index 25.682,48 +0,07% Kospi 1.942,19 +0,91% Shanghai-Composite 2.898,70 -0,12% S&P/ASX 200 6.499,20 +0,43%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Dass es vom Handelsstreit keine neuen Nachrichten gibt, reicht den Anlegern bereits für etwas Zuversicht. Hier dürften nach den jüngsten Aussagen beider Seiten im September die Gespräche fortgesetzt werden. Aktuell sei es für die Anleger schwer, zu beurteilen, wie weit beide Seiten seien. Grundsätzlich seien sich die Akteure aber bewusst, dass man jederzeit nur einen Tweet von US-Präsident Trump von einer weitere Eskalation entfernt sei, sagt IG-Marktexperte Jingyi Pan. Unter den Einzelwerten legen ZTE in Hongkong um 1 Prozent zu. Der Telekommunikationsausrüster, der im vergangenen Jahr zeitweise von den USA boykottiert wurde, hat im ersten Halbjahr wieder einen Gewinn erwirtschaftet nach einem Verlust vor Jahresfrist. Der Kurs des Schweinefleischproduzenten WH Group gibt um 1,3 Prozent nach. Neuen Daten zufolge sind die Schweinepreise in den vergangenen zehn Tagen um 16 Prozent gestiegen. Hintergrund sind Sorgen über eine Beeinträchtigung der Produktion wegen der in Afrika grassierenden Schweinepest. Für die Autoaktie Brilliance geht es um über 4 Prozent kräftiger nach oben. Daiwa und UOB KH haben das Kursziel für den Titel erhöht. Gesucht sind aber auch andere Autoaktien wie Geely und Great Wall Motor mit Gewinnen von 1,3 bzw 4,4 Prozent. Hintergrund ist ein Beschluss des chinesischen Staatsrats vom Vortag, Restriktionen für den Kauf von Autos zu lockern um den Konsum anzukurbeln.

US-NACHBÖRSE

Hewlett Packard Enterprise (HPE) legten nach den Geschäftszahlen deutlich zu um 5,6 Prozent (s.Tagesthema). Autodesk sackten um 10,3 Prozent ab. Der Design-Softwarexperte hatte mit seinem Gewinn und Umsatzausblick die Erwartungen der Analysten enttäuscht. Mit den bereinigten Zweitquartalszahlen hatte Autodesk die Erwartungen allerdings übertroffen. Der Flugzeugzulieferer Heico gefiel mit seinen Geschäftszahlen für das dritte Quartal, die besser ausfielen als geschätzt. Zudem hob Heico die Prognosen an. Der Kurs legte um 3,7 Prozent zu. Ein Kursdebakel erlebten Phibro Animal Health nach verfehlten Wall-Street-Erwartungen. Der Experte für Tiergesundheit sprach von einer schwächeren Nachfrage aus China vor dem Hintergrund des Ausbruchs der Schweinepest. Auch im Gesamtjahr werde sich das auf das Geschäft auswirken. Die Aktie brach um fast 25 Prozent ein. Für Lannett ging es dagegen um 28,5 Prozent steil nach oben. Der Generikahersteller hatte sowohl die Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Berichtsquartal übertroffen, wie auch mit seinem Ausblick die Prognosen für das Gesamtjahr.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.777,90 -0,47 -120,93 10,50 S&P-500 2.869,16 -0,32 -9,22 14,45 Nasdaq-Comp. 7.826,95 -0,34 -26,79 17,96 Nasdaq-100 7.566,03 -0,12 -8,99 19,53 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 890 Mio 706 Mio Gewinner 1.009 1.968 Verlierer 1.947 972 unverändert 99 90

Etwas leichter - Händler verwiesen auf die weiterhin bestehende Skepsis hinsichtlich der Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit, die Investoren verstärkt in die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen getrieben habe. Zwar hatte es zuletzt leichte Entspannungssignale gegeben, doch echte Fortschritte sind weiter nicht in Sicht. Auch das besser als erwartet ausgefallene US-Verbrauchervertrauen konnte den Markt nicht stützen, zumal die Erwartungen der Konsumenten deutlicher gefallen sind. Im Blickpunkt stand der Tabaksektor mit einer sich anbahnenden Fusion zwischen Philip Morris und Altria. Sie wäre letztlich eine Wiedervereinigung beider Unternehmen. Die Aktien gaben um 7,8 bzw. 4 Prozent nach. "Wir glauben, dass es angesichts einer verschärften regulatorischen Kontrolle einiger Produkte, und der unsicheren Auswirkungen, die künftige regulatorische Maßnahmen insbesondere in den USA haben könnten, zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten über die Bewertung der Produkte der nächsten Generation kommen könnte", hieß es von S&P Global dazu. Johnson & Johnson zogen um 1,4 Prozent an. Das Unternehmen wurde zwar wegen angeblich irreführender Werbung für abhängig machende Schmerzmittel zu einer Entschädigungszahlung von 572 Millionen Dollar verurteilt, die Staatsanwaltschaft hatte aber bis zu 17 Milliarden Dollar gefordert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,51 -2,1 1,54 31,2 5 Jahre 1,38 -3,8 1,42 -54,5 10 Jahre 1,47 -6,0 1,53 -97,1 30 Jahre 1,95 -8,4 2,04 -111,4

Am Rentenmarkt wurde die Zinsstrukturkurve zwischen der 2- und 10-jährigen Fälligkeit wieder invers und sendete damit erneut ein starkes Rezessionssignal. Vor allem am langen Ende des Marktes war die Nachfrage hoch für die vermeintliche Sicherheit der Festverzinslichen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 6,0 Basispunkte auf 1,47 Prozent, die Rendite 30-jähriger Papiere gab sogar um 8,4 Basispunkte auf 1,95 Prozent nach.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:44 % YTD EUR/USD 1,1088 -0,0% 1,1092 1,1115 -3,3% EUR/JPY 117,33 +0,0% 117,30 117,41 -6,7% EUR/GBP 0,9029 +0,0% 0,9026 0,9075 +0,3% GBP/USD 1,2280 -0,1% 1,2289 1,2248 -3,6% USD/JPY 105,83 +0,1% 105,76 105,63 -3,5% USD/KRW 1214,10 +0,2% 1211,81 1213,31 +9,0% USD/CNY 7,1608 -0,0% 7,1622 7,1641 +4,1% USD/CNH 7,1659 -0,0% 7,1661 7,1761 +4,3% USD/HKD 7,8469 -0,0% 7,8471 7,8447 +0,2% AUD/USD 0,6738 -0,2% 0,6752 0,6752 -4,4% NZD/USD 0,6336 -0,4% 0,6364 0,6368 -5,6% Bitcoin BTC/USD 10.113,75 -0,1% 10.127,75 10.143,50 +171,9%

Am Devisenmarkt tat sich wenig, der Wechselkurs des Euro zum Dollar lag nahezu unverändert auf dem Niveau des Vorabends. Der Euro tendierte knapp unter der Marke von 1,11 Dollar seitwärts. Im späten US-Handel lag er bei 1,1090 Dollar. Im asiatisch gerägten Handeel am Mittwoch setzt der Yuan seine insgesamt zu beobachtende Seitwärtsbewegung vom Dienstag fort. Die chinesische Notenbank hat den Yuan-Mittelkurs zwar erneut schwächer gefixt, allerdings nur minimal und auch nicht so stark, wie von Analysten im Vorfeld aus der Kursentwicklung abgeleitet. Am Dienstag hatte sie die eigene Währung mit 0,3 Prozent zwar relativ stark abgewertet, aber auch da nicht so stark wie von Experten erwartet. Analysten werten das dahingehend, dass China an keiner schärferen Abwertung des Yuan interessiert ist. Die USA hatten China im Handelsstreit zuletzt offen Währungsmanipulation vorgeworfen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,58 54,93 +1,2% 0,65 +15,7% Brent/ICE 60,04 59,51 +0,9% 0,53 +8,6%

Die Ölpreise legten kräftig zu. Zwar habe sich US-Präsident Trump im Streit mit Iran im Grundsatz zu einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani bereit gezeigt, doch verlange der Iran zuvor die Aufhebung der US-Sanktionen, hieß es. Am Markt werde das dahingehend interpretiert, dass so schnell kein iranisches Erdöl in größeren Mengen auf den Markt kommen werde. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 2,4 Prozent auf 54,93 Dollar. Im späten US-Geschäft stiegen die Preise weiter und verteidigen am frühen Mittwoch in Asien diese Gewinne. Hintergrund sind die Ölvorratsdaten des Branchenverbands API. Sie zeigen einen deutlichen Rückgang für die Vorwoche. Im späteren Tagesverlauf werden die offiziellen US-Lagervorräte mitgeteilt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.539,18 1.542,65 -0,2% -3,48 +20,0% Silber (Spot) 18,25 18,19 +0,3% +0,06 +17,8% Platin (Spot) 870,94 866,10 +0,6% +4,84 +9,4% Kupfer-Future 2,55 2,55 +0,2% +0,01 -3,5%

Die fallenden Renditen am Anleihemarkt trieben den Goldpreis an. Die Feinunze stieg zum US-Settlement um 1,0 Prozent auf 1.552 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren. Die Erwartung weiter sinkender Zinsen angesichts der Sorgen vor einem Konjunkturabschwung machten das Edelmetall weiter zum Gewinner des Handelskonflikts, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00 UHR

BRASILIEN

Die brasilianische Regierung hat sich grundsätzlich offen für ausländische Hilfe im Kampf gegen die Waldbrände im Amazonas-Gebiet gezeigt. Die Verwendung des Geldes müsse aber von der brasilianischen Regierung kontrolliert werden.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 11,1 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Rückgang um 2,7 Millionen Barrel verzeichnet worden. Die Benzinbestände fielen um 349.000 Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Rückgang um 2,3 Millionen Barrel und bei Benzin um 800.000 Barrel.

IBM

will seine Cloud-Aktivitäten in Lateinamerika ausbauen. Bis Ende kommenden Jahres soll eine neue IBM-Cloud Multizionenregion aufgebaut werden.

PURDUE

In der Opiate-Krise in den USA ist der Pharmakonzern Purdue einem Medienbericht zufolge zu einer Milliardenzahlung bereit, um einen Großprozess zu vermeiden. Der Sender NBC News berichtete, der Hersteller des Schmerzmittels Oxycontin könne für eine außergerichtliche Einigung zwischen 10 und 12 Milliarden Dollar zahlen.

UBER/ALPHABET

Anthony Levandowski, der Staringenieur, der im Zentrum eines Rechtsstreits zwischen Alphabet und Uber um Technologie für selbstfahrende Autos stand, ist am Dienstag verhaftet worden. US-Bundesbehörden erhoben Anklage wegen des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen in 33 Fällen. Alphabet hatte Levandowski, einem früheren Entwickler seines Programms für autonome Fahrzeuge, vorgeworfen, vertrauliche Dokumente gestohlen und mit zu Uber genommen zu haben.

