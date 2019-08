FRANKFURT (Dow Jones)--Stühlerücken in der Führung der Senderkette RTL: Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, bekommt sie einen neuen Finanzvorstand und ein erweitertes Führungsgremium. Zudem prüft RTL den Umzug von Teilen der Zentrale in Luxemburg nach Köln.

Im Vorstand übernimmt der langjährige Finanzvorstand Elmar Heggen die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO). Er soll die operativen Einheiten der RTL Group koordinieren und weiter optimieren. Heggen, seit 2006 Finanzvorstand, bleibt Stellvertreter von CEO Thomas Rabe.

Seinen Posten als CFO übernimmt mit sofortiger Wirkung Björn Bauer, bisher Leiter Zentrales Controlling und Strategie bei Bertelsmann. Er wird zugleich in den Vorstand der RTL Group aufgenommen.

RTL bekommt überdies ein erweitertes Führungsgremium, das sogenannte Group Management Committee (GMC), das sich aus den drei Vorstandsmitgliedern und den CEOs der drei größten Geschäftseinheiten zusammensetzt. Dabei handelt es sich um Jennifer Mullin, Chefin der Produktionstochter Fremantle, Bernd Reichart, dem CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, sowie Nicolas de Tavernost, der die Groupe M6 leitet.

Darüber hinaus kündigte die Gesellschaft an, die Rolle und Größe des Corporate Centre der RTL Group in Luxemburg zu überprüfen. Als Teil dieses Mandates werde der Vorstand auch sondieren, ob bestimmte Positionen des nach Köln umziehen könnten. In Köln hat RTL Deutschland seinen Sitz. Die Prüfung soll bis Ende September 2019 abgeschlossen sein.

