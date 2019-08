Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6) tätigt innerhalb kürzester Zeit zweite Investition in den USA: 60% der U.S. CAD für 26,4 Mio USD. Die USA soll so größter Markt für RIB werden.

Bereits iim Juni 2019 investierte RIB 42 Millionen US-Dollar in das in Atlanta ansässige Unternehmen Building Systems Design (BSD) für einen Anteil von 60%, und nun gibt RIB eine zweite Investition in Höhe von 26,4 Millionen US-Dollar für einen 60%igen Anteil an U.S. CAD bekannt.

U.S. CAD mit Sitz in Südkalifornien ist ein führender AEC-Technologie-Reseller und -Integrator sowie BIM-Dienstleister mit einem Umsatzwachstum von über 50% gegenüber 2018. Als Autodesk Platin-Partner bietet U.S. CAD maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen für über 50.000 aktive User in den Vereinigten Staaten an. Mit 10 zusätzlichen Niederlassungen in den USA wird das Unternehmen im Jahr 2020 über 30 Millionen Euro Jahresumsatz mit einer EBIT/DA-Marge von 20-30% der RIB Gruppe beisteuern, ohne Berücksichtigung von Umsätzen aus Software von Drittanbietern.

Daniel Counts, CEO U.S. CAD: "Ich habe schon immer die Zusammenarbeit von U.S. CAD mit einem strategischen Investor wie RIB in Betracht gezogen und bin gespannt auf unsere Zukunft und "Running Together" mit RIB in den kommenden Jahren. Oberste Priorität für U.S. CAD und RIB wird es sein, das Geschäft in den USA sowohl ...

