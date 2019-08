Die Eyemaxx Real Estate AG, die seit heuer auch an der Wiener Börse gelistet ist, will eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro mit fünfjähriger Laufzeit, einem Zinssatz von 5,5 Prozent p.a. und einer Stückelung von 1.000 Euro begeben. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg soll vom 5. September 2019 bis zum 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ) erfolgen. Es ist vorgesehen, dass die Inhaber-Schuldverschreibungen ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse gezeichnet werden können. Darüber hinaus ist ein Umtauschangebot für die Gläubiger der Anleihe 2014/2020 ( ISIN: DE000A12T374 ) vom 30. August 2019 bis 13. September 2019 ...

