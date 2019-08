Snap - massiver Umkehrstab am EMA 50, ist das der Auftakt für den nächsten Schub?

Pullback

Symbol:ISIN:US83304A1060Die kalifornische Social Media Plattform, bekannt für die sich automatisch löschenden, schnell verschwindenden Fotos und Videos, konnte sich dem schwachen Gesamtmarkt der letzten paar Wochen nicht entziehen und musste seit dem Jahreshoch bei 18,35 USD einen 15 prozentigen Abschlag hinnehmen. Das mit den Zahlen vom 23.07. entstandene Aufwärtsgap wurde mit dem gestrigen Abverkauf nahezu geschlossen, im Handelsverlauf meldeten sich dann die Bullen jedoch eindeutig zurück: Am exponentiell gleitenden Durschnitt 50 auf Tagesbasis und der horizontalen Unterstützung bei 15,50 USD traten vermehrt Käufer auf den Plan und schoben durch kräftiges Zupacken den Anteilsschein wieder zurück in die aktuelle Konsolidierungsformation.Die gestrige Umkehrkerze, der Gapclose und das halten des Unterstützungsbereichs rund um 15,50 USD zeigt, dass die Bullen nachwievor Kaufinteresse haben. Ist dies eine nachhaltige Tendenz und kehrt etwas Ruhe im Gesamtmarkt ein, könnte das Jahreshoch wieder in Angriff genommen werden.Anleger sollten sich die Snap Aktie im M30 Chart beobachten. Schafft es der Wert über die Trendlinie des Dreiecks auszubrechen könnte ein Einstieg bei Vollendung einer 1-2-3 Formation in dieser Zeiteinheit sinnvoll sein. Der Stopp Loss könnte unter der Shakeoutkerze des gestrigen Tages, im Bereich 14,95 USD, platziert werden.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in SNAP