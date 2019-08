Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Jungheinrich von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 21 Euro gesenkt. Kurz vor dem Sonnenaufgang sei es am dunkelsten, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die aktuelle Lage des Gabelstaplerherstellers. Der zyklische Abschwung im europäischen Kernmarkt dürfte das Umsatzwachstum 2020 fast zum Erliegen bringen, bevor es sich in den folgenden Jahren wieder beschleunigen dürfte./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 19:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2019 / 08:08 / MESZ

ISIN DE0006219934

AXC0096 2019-08-28/08:58