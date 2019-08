FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der in einem Normalarbeitsverhältnis arbeitenden Frauen in Deutschland ist 2018 um 2,8 Prozent bzw. rund 300.000 gestiegen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) nahm die Zahl der Frauen in atypischer Beschäftigung um 3,1 Prozent bzw. 160.000 ab. Die Zahl der normalbeschäftigten Männer erhöhte sich um 1,0 Prozent oder 150.000, während die Zahl atypisch beschäftigter Männer um 1,9 Prozent bzw. 45.000 sank.

Zu den Normalarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern zählen abhängig Beschäftigte, die in ihrer Haupttätigkeit einer unbefristeten und voll sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, die eine wöchentliche Arbeitszeit von über 20 Stunden umfasst und direkt für den Arbeitgeber ausgeführt wird. Zu den atypisch Beschäftigten zählen entsprechend Personen, die in ihrer Haupttätigkeit eine geringfügige oder befristete Beschäftigung ausüben, in Teilzeit mit bis zu 20 Wochenstunden oder in Zeitarbeit arbeiten.

Insgesamt betrachtet, vergrößerte sich der Anteil der Normalbeschäftigten an den Kernerwerbstätigen von 69,3 Prozent im Jahr 2017 auf 70,3 Prozent 2018. Der Anteil atypisch Beschäftigter ging entsprechend von 20,8 'Prozent auf 20,1 Prozent zurück.

August 28, 2019

