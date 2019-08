Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Versorgers Eon in ihre "European Best Equity Ideas Underweight"-Liste aufgenommen. Dies geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. Das Anlageurteil für das Papier lautet zudem weiterhin "Underweight" mit einem Kursziel von 7,75 Euro. Die Analysten monierten die Bilanz des Versorgers. Zudem sei das Dividendenwachstum begrenzt./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2019 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-08-28/09:11

ISIN: DE000ENAG999