Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003) steigerte im zweiten Quartal erneut alle operativen Ergebnisgrößen: Umsatz steigt um 17% auf EUR 143,9 Mio. (H1/2018 EUR 122,8 Mio.),

Operatives EBITDA steigt um 29% auf EUR 120,8 Mio. (H1/2018 EUR 94,0 Mio.),Operatives EBIT steigt deutlich um 35% auf EUR 78,2 Mio. (H1/2018 EUR 57,8 Mio.) und dasOperatives Ergebnis je Aktie steigt stark um 58% auf EUR 0,30 (H1/2018 EUR 0,19). Ein wirklich gutes Ergebnis, der Expansion des Unternehmens und auch den guten Witterungsverhältnissen und Sonnenscheindauer geschuldet. Encavis ist definitiv ein Profiteur der Energiewende und setzt europaweit operative Zeichen.

Alles auf grün

Der konsequente Ausbau des Erzeugungsportfolios in Dänemark und in den Niederlanden sowie die anhaltend günstigen meteorologischen Rahmenbedingungen resultierten in einem Umsatzplus von 17% im ersten Halbjahr ...

