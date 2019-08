Bonn (ots) - Der Digital CRM Beratungs- und Technologieanbieter artegic AG hat zum 15. August 2019 Bernd G Weber als CFO/COO in den Vorstand berufen.



Bernd G Weber verfügt über langjährige Finance-, Operations- und Sales-Erfahrungen in der IT- und Digitalwirtschaft. Nach Stationen bei u.a. T-Systems, Deutsche Telekom, Roland Berger und Unilever war er zuletzt als Head of Business & Sales Operations bei Fujitsu Central Europe tätig.



Der Dipl. Wirtschaftsinformatiker wird gemeinsam mit CEO Stefan von Lieven und CTO Jörg Sayn den weiteren Ausbau sowie die fortwährende Professionalisierung des Unternehmens vorantreiben und den Erfolgskurs der artegic AG fortsetzen. Er tritt die Nachfolge von Frank Michael an, der 2015 Mitglied des Vorstands wurde und nun aus privaten Gründen sein Mandat niedergelegt hat. Gemeinsam mit dem niederländischen Software as a Service Investor Main Capital, der seit 2016 in die artegic AG investiert, sollen der weitere Ausbau und das Wachstum der Gruppe vorangetrieben werden.



"Die artegic AG hat eine starke und beeindruckende Position als Experte für Marketing Engineering im wichtigen Markt für digitale Marketingtechnologie. Ich freue mich darauf, die weitere Entwicklung als Teil des Vorstandsteams vorantreiben zu können.", so Bernd G Weber, designierter CFO/COO der artegic AG.



"Mit Bernd G Weber haben wir einen erfahrenen und exzellenten Mitstreiter gefunden für die Fortsetzung und Beschleunigung unseres Wachstumskurses und unserer Buy and Build Strategie.", kommentiert CEO Stefan von Lieven den Neuzugang.



artegic AG artegic unterstützt Marketer beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class-Dialogmarketing. Mit 12 Jahren Erfahrung im Bereich Marketing Engineering umfasst artegics Leistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM. Kern von artegics Leistungen ist die vielfach prämierte ELAINE Realtime Marketing Automation Suite für beeindruckendes digitales Cross Channel Dialogmarketing in Echtzeit, die 2015 von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt wurde. Darüber hinaus ist artegic vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert.



