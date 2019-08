Zum Anfang der Woche machte der Dax etwas Boden gut. Am Mittwoch jedoch sorgen zu Beginn verstärkte Rezessionsängste für Kursverluste.

Der Dax ist nach dem kleinen Zuwachs vom Vortag etwas schwächer in den Mittwochshandel gestartet. Der Leitindex verlor zu Handelsbeginn 0,4 Prozent auf 11.682 Punkte. Am Vortag war der Dax, unter anderem gestützt durch eine Verschnaufpause im Handelsstreit zwischen den USA und China, mit einem Plus von 0,6 Prozent aus dem Handel gegangen.

In Italien gehen am Mittwoch die Konsultationen in die nächste Runde. Die Gespräche zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten waren am Vortag ins Stocken geraten, weil beide Parteien ...

