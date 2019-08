Hausen (ots) - Gutes muss bekanntlich nicht immer teuer sein. Doch gerade bei der Wahl des richtigen Shisha-Tabaks besteht häufig das Risiko, auf billige Imitate mit minderwertigen Inhaltsstoffen hereinzufallen. Nicht nur der schlechtere Geschmack kann hier schnell zum Problem werden. Im schlimmsten Fall gefährden Shisha-Raucher bei gepanschtem Tabak sogar ihre Gesundheit. Für ein sicheres und genussvolles Shisha-Erlebnis sollten Hookah-Fans wissen, was für Tabak auf den Pfeifenkopf kommt. Doch woran erkennt man, auf welches Produkt man sich verlassen kann?



Vertrauenswürdige Online-Shops bieten größte Sicherheit



Bei der wachsenden Shisha-Gemeinschaft in Deutschland haben sich im Laufe der Zeit einige große Online-Händler etabliert, die ein breites Sortiment der renommiertesten Tabakhersteller anbieten. Käufer können sich hier sicher sein, geprüfte und vertrauenswürdige Produkte zu erhalten, die allen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die verfügbaren Marken, wie Nakhla, Al Fakher oder Starbuzz zählen zurecht auch in Deutschland tausende Fans. Nicht nur das Angebot unzähliger kreativer Geschmacksvarianten, sondern auch die hohen Qualitätsansprüche sorgen seit Jahrzehnten für weltweite Beliebtheit. Für ein langes Raucherlebnis mit intensivem Geschmack und dichtem Rauch ist die Investition in Tabak eines namhaften Herstellers die sicherste Lösung, auch wenn dies mit höheren Preisen verbunden sein kann. Viele kriminelle Fälscher wollen vom guten Image der großen Marken profitieren und schmuggeln illegale Imitate nach Deutschland, die auf dem Schwarzmarkt erhältlich sind. Anhand der fehlenden Steuermarke kann man sie beim Kauf im Inland zweifelsfrei identifizieren. Besondere Vorsicht ist jedoch bei Auslandskäufen geboten.



Bewährte Qualität aus dem Orient



Auch wenn mittlerweile viele deutsche oder US-amerikanische Marken im Trend sind, kommen die bekanntesten und größten Tabakhersteller noch immer aus den Ursprungsländern der Wasserpfeife. Kein Wunder, denn Hersteller wie Al Waha produzieren seit hunderten Jahren traditionsreiche Tabakmischungen und legen besonderen Wert auf kontinuierlich hohe Qualitätsansprüche. Trotz der langen Geschichte haben es viele arabische Hersteller geschafft, sich an die verschiedenen Bedürfnisse der Shisha-Community anzupassen und entwickeln regelmäßig neue kreative Geschmacksrichtungen. Egal ob Tabak aus dem Orient oder von westlichen Herstellern wie Rocket Star oder Social Smoke - im Regelfall müssen Shisha-Käufer mit einem Preis von rund 10EUR pro 100 Gramm Tabak rechnen. Die strenge Preisbindung macht Rabatte unmöglich. Sollte man dennoch auf außergewöhnliche Preise stoßen, ist dies ein weiterer deutlicher Hinweis auf gefährliche Fälschungen.



Über Sheesha24.de



Online und am Standort in Hausen bei Würzburg bietet Sheesha24.de eine umfassende Auswahl hochwertiger orientalischer Wasserpfeifen von bekannten Herstellern in verschiedenen Preisklassen. Mit vielen Zubehörprodukten, Tabaksorten und Kohlen zählt Sheesha24.de für die wachsende Zahl der Shisha-Raucher zu den bevorzugten Online-Shops in Deutschland.



Kontakt:



Sheesha24.de

Nipro GmbH

Am Wiesenweg 24

97262 Hausen



Tel.: +49 (0)9367 98561-24

Fax: +49 (0)9367 98561-25



eMail: info@sheesha24.de

Internet: www.sheesha24.de



Original-Content von: Sheesha24.de, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131875/4359680