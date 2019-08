Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der UBM bestätigt; das Kursziel bleibt unverändert bei 47,0 Euro. Der Konzern hatte kürzlich Zahlen vorgelegt, woraufhin sich die Baader-Expertin Christiane Reitsamer in einem Kurzkommentar zu Wort meldete.

Da die Schätzungen Reitsamers mit den frisch vorgelegten Halbjahreszahlen 2019 erreicht worden waren, schraubte die Expertin ihre Prognosen hoch. Nun notieren die Titel der UBM auf einem attraktiven Einstiegsniveau.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 5,31 Euro für 2019. Für 2020 rechnen die Experten der Baader Bank mit 5,75 Euro je Aktie, für 2021 sind es 6,14 Euro. Bei der Dividende werden 2019 2,20 Euro pro Aktie prognostiziert. Für die Folgejahre stehen 2,40 Euro (2020) und 2,55 Euro (2021) zu Buche.

Am Mittwoch eröffneten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,78 Prozent bei 39,00 Euro.

