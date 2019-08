BERLIN (Dow Jones)--Die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion hat der Bundesregierung beim Kohleausstieg eine Politik gegen die eigene Bevölkerung vorgeworfen. Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland warnte Weidel, dass der Kohleausstieg zum Wegfall von Tausenden von Arbeitsplätzen führen werde. "Da können sie noch so viel Geld in die Hand nehmen, übrigens 40 Milliarden auf alle Regionen verteilt - das ist dann nicht mehr viel, was für die (Braunkohleregion) Lausitz übrig bleibt", sagte Weidel am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin.

Das Kabinett will am Mittwoch das Strukturstärkungsgesetz für die Kohleregionen auf den Weg bringen, mit dem die negativen Folgen des für 2038 geplanten Kohleausstiegs abgemildert werden sollen. Weidel kritisierte, dass Deutschland die Versorgungssicherheit beim gleichzeitigen Ausstieg aus Atomstrom und Kohlestrom nicht alleine gewährleisten könne.

"Selbst wenn sie die Kohlekraftwerke abschalten, müssen sie Strom aus dem Ausland beziehen, um das zu kompensieren bei gleichzeitigem Wegfall der Arbeitsplätze", so Weidel. "Der Strom wird teilweise in deutlich schlechteren Kraftwerken produziert als hier in Deutschland. Und letztlich hat es zur Folge, dass der Strompreis, der ohnehin schon der höchste in der Bundesrepublik Deutschland in Europa ist, noch weiter steigen wird. Damit schießen wir weitere Unternehmen aus dem Wettbewerb und weitere Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel."

Laut Umfragen zeichnet sich am Sonntag bei der Landtagswahl in Brandenburg ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der AfD ab. In Sachsen, wo am Sonntag ebenfalls gewählt wird, liegt die CDU knapp vor der AfD.

