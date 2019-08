Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr fortgesetzt und die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Verantwortlich für den guten Lauf im ersten Halbjahr waren dafür Zukäufe, weiter steigende Mieten und gleichzeitig sinkende Leerstände, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch mit. Die Mieteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 359 Millionen Euro.

Das operative Ergebnis (FFO1) verbesserte sich auf 239 Millionen Euro - ein Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Kennzahl gibt an, wie viel Geld dem Unternehmen aus dem laufenden Geschäft nach Abzug vor allem von Zinszahlungen und Steuern bleibt. Zudem orientiert sich die Dividendenzahlung am FFO1.

Wegen der guten Entwicklung im ersten Halbjahr und insbesondere dank Zukäufen haben die Luxemburger die Prognose für das operative Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Das Management erwartet jetzt ein FFO1 von mehr als 490 Millionen Euro. Bisher waren 460 bis 470 Millionen Euro angepeilt.

Die Aktie reagierte am Mittwoch nach einem zögerlichen Start mit leichten Kursgewinnen von 0,48 Prozent. Seit Jahresbgeginn hat das Papier nur leicht zugelegt - und auf Jahressicht sogar etwas verloren.

Der Immobilienbestand erhöhte sich seit Ende 2018 um 14 Prozent auf einen Gesamtwert von 16,2 Milliarden Euro. Bei den Zukäufen handelt es sich vor allem um Bürogebäude und Hotels in München, Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt und den Benelux-Ländern. Aroundtown unterzeichnete in den ersten sechs Monaten Kaufverträge in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Ein Teil davon wurde bereits übernommen. Der volle Effekt wirkt sich erst ab dem kommenden Jahr auf das Ergebnis des Unternehmens aus, hieß es.

Der MDax-Konzern profitiert schon länger von einem anziehenden Gewerbeimmobilienmarkt, auf den sich das Unternehmen nach der Abspaltung der Wohnimmobilien-Gesellschaft Grand City Properties konzentriert. Die Mieten stiegen insgesamt auf vergleichbarer Basis in den ersten sechs Monaten um 4,4 Prozent. Gleichzeitig ging die Zahl der Leerstände weiter zurück./knd/kro/jha/

ISIN DE0008467416 LU1673108939

