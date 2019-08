Berlin (ots) - Ab 03.09.2019 widmet sich das neue Magazin "Disney Süße Tierwelt" der kunterbunten Artenvielfalt aus dem Disney-Universum. In dem zweimonatlich erscheinenden Titel können Kinder zwischen drei und sechs Jahren die Highlights aus den tierischen Disney-Erfolgen entdecken. Darunter Klassiker sowie aus aktuellen Filmen und Serien wie König der Löwen, 101 Dalmatiner, Zoomania, Findet Nemo oder Welpen Freunde.



Die Neuerscheinung bietet fantasiereiche Bastelideen, spannende Spiele, kniffligen Tier-Rätsel und süße Geschichten. Obendrein enthält das Magazin tierisch witzige Poster fürs Kinderzimmer und kreative Malvorlagen von Simba, Nemo, Klopfer und Co. Jeder Ausgabe liegt ein wildes Extra für eine Safari in der süßen Tierwelt von Disney bei.



Für die Vermarktung von Disney Süße Tierwelt ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.



Für Verlosungs- und Rezensionsanfragen wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt.



Pressekontakt:



Christian Fränzel

Product & PR Manager Magazines



Egmont Ehapa Media GmbH

Alte Jakobstraße 83

10179 Berlin

Germany

Phone: +49 (0)30 24 00 80

E-Mail: c.fraenzel@egmont.de



Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/43338