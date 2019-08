Erfurt (ots) - Die Serie "Der Krieg und ich" (SWR) erzählt in acht Episoden, wie Kinder aus ganz Europa den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. KiKA zeigt am 31. August und 1. September sowie am 7. und 8. September ab 20:00 Uhr jeweils zwei Episoden, eingebettet in einen moderierten, begleitenden Rahmen.



Geschichte authentisch und kindgerecht erzählt



Die Serie "Der Krieg und ich" stellt sich der Aufgabe, die sensiblen Themen Krieg und Holocaust altersgerecht für ein Publikum ab acht Jahren aufzubereiten. Im Fokus der Darstellungen stehen die Themen Kindheit, Freundschaft und Familie im Zweiten Weltkrieg. Mit Protagonist*innen aus Deutschland, Polen, Frankreich, Großbritannien, Tschechien, Russland und Norwegen wird jungen Zuschauer*innen ermöglicht, unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen und Geschichte im Zusammenhang zu betrachten. Basierend auf Tagebüchern und Biografien von Kindern aus ganz Europa wurden Charaktere erschaffen, die Kindern von heute die Identifikation mit Kindern von damals erleichtern. Für die sowohl authentische als auch kindgerechte Darstellung des Zweiten Weltkriegs erhielt "Der Krieg und ich" im Jahr 2018 den Kinder-Medien-Preis "Goldener Spatz" sowie den Kinder-Medien-Preis "Der weiße Elefant" im Jahr 2019.



Historische Recherchen und medienpädagogische Aufbereitung



Der Produktion von "Der Krieg und ich" sind sorgsame Geschichtsrecherchen durch das Produktionsteam, verstärkt um Fachberatungen, unter anderem durch Dr. Kathrin Kollmeier vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und Dr. Maya Götz, Leiterin des Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, vorausgegangen. Um das Thema altersgerecht aufzubereiten, wurden über 300 Kinder aus dritten und vierten Klassen zu den Rohfassungen der einzelnen Drehbücher befragt. Parallel dazu wurde eine Onlinebefragung von Pädagog*innen zur Bewertung des historischen Archivmaterials, einzelner Bilder und Sequenzen durchgeführt.



Begleitende Rahmung



KiKA präsentiert die Episoden von "Der Krieg und ich" mit einem begleitenden Rahmenprogramm. Für die Rahmung reiste das Moderatorenteam Clarissa Corrêa da Silva (u.a. "Triff...", "KUMMERKASTEN", beide KiKA, sowie "Wissen macht Ah!", WDR) und Tobias Krell ("Checker Tobi", BR) an Originalorte des Zweiten Weltkrieges und sprach mit Zeitzeug*innen.



Gesprächsangebot für Zuschauer*innen



Parallel zur Ausstrahlung findet auf kika.de ein moderierter und von Expert*innen begleiteter Chat statt. Der Didaktiker und Fachberater des Rahmenprogramms, Prof. Dr. Sascha Feuchert von der Arbeitsstelle Holocaustliteratur an der Universität Gießen, steht mit seinem Team an allen Ausstrahlungsabenden von 20:00 bis 21:30 Uhr für Publikumsfragen zur Verfügung. Unterstützt wird der Chat von Beraterin Sabine Marx, bekannt aus dem KiKA-Format "KUMMERKASTEN" und ihrem Team.



Zusätzliche Informationen



Folgentexte, Begriffserklärungen und Zeitzeugen-Interviews zu "Der Krieg und ich" werden auf der Internetseite des SWR Kindernetz unter derkriegundich.de bereitgestellt. Auf den Erwachsenenseiten von KiKA (erwachsene.kika.de) finden Interessierte zusätzliche Informationen und ein Interview mit Prof. Dr. Sascha Feuchert.



"Der Krieg und ich" ist eine Koproduktion von SWR, LOOKSfilm mit Toto Studio und weiteren europäischen Partnern. Die Serie wurde gefördert von der MDM Mitteldeutschen Medienförderung, Creative Europe MEDIA, dem Medienförderprogramm der EU und Lódz Creates. Verantwortliche Redakteurinnen beim SWR sind Stefanie von Ehrenstein (federführend) und Lene Neckel (beide SWR). Für die Rahmung verantwortlich zeichnen Stefanie von Ehrenstein (federführend, SWR) und Dr. Matthias Huff (KiKA).



