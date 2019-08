Der kanadische Rohstoffkonzern Teck Resources Ltd. (ISIN: CA8787422044, Toronto: TCK.B) wird eine vierteljährliche Dividende von 0,05 kanadische Dollar (CAD) je Aktie ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 30. September 2019 (Record date: 13. September 2019). Teck zahlt damit auf das Gesamtjahr hochgerechnet weiterhin eine Dividende von 0,20 CAD. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von ...

