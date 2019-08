Gelsenkirchen (ots) - Von 6. bis 11. September kann der Saug- und Wischroboter A9s, der einzige Saug- und Wischroboter mit pulsierender Wischplatte, auf der IFA in Berlin besichtigt und ausprobiert werden - auch während eines persönlichen Pressetermins.



ZACO lädt zu einem Besuch am Messestand



Nachdem die Marke ILIFE Anfang Juli einen neuen frischen Namen erhalten hat, werden auf der IFA nun erstmals die neuen Saug- und Wischroboter unter dem Namen ZACO präsentiert. Die IFA gilt als führende Industriemesse für die Bereiche Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik und findet von 6. bis 11. September im "Berlin ExpoCenter City" statt. ZACO ist jeweils täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Halle 7.1c unter der Standnummer 111 zu finden. Persönliche Pressetermine können direkt mit Rainer Pfuhler, Leitung Marketing und PR, vereinbart werden.



Neues Top-Modell: Der A9s



Als besonderes Highlight ist der neueste A9s ausgestellt. Der Saug- und Wischroboter kann dank der weltweit einzigartigen vibrierenden Wischplatte auch hartnäckigen Schmutz lösen. Die verbaute 360° HD Kamera sorgt für eine sehr präzise Reinigung, bei der jede Ecke erfasst wird. Das High Performance-Modell lässt sich nicht nur bequem per App steuern, auch die Wasserzufuhr kann per Smartphone in drei Stufen reguliert werden und dank der Real Time-Ansicht kann einfach über-prüft werden, welche Bereiche bereits gereinigt wurden. Außerdem wird der A9s auch von SmartHome Sprachsteuerung unterstützt. Mit dem extra großen Staubtank, der 600 ml fasst, und einer Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten ist der A9s auch für große Flächen geeignet. Das neue Modell hat nicht nur technisch einiges zu bieten, sondern macht mit seinem edlen Vinyl-Schallplatten-Look in Carbon Black auch optisch was her. Erhältlich ist der smarte Allrounder zu ei-nem Preis von rund 449 EUR.



Höchste Ansprüche für jeden Haushalt



Die ZACO Roboter sind mit die leisesten und flachsten Geräte auf dem Markt und säubern selbst unter tiefen Sofas und Betten. Trotz des flachen Designs bleiben die Roboter besonders leistungsstark und arbeiten gründlich, smart und schnell. Charmantes Plus: Mit individuellen Skins lassen sich die Roboter nach den eigenen Vorlieben personalisieren und gestalten und an das Zuhause anpas-sen. ZACO besticht dabei mit einem unglaublichen Preis-Leistungsverhältnis: Die qualitativ hochwertigen Roboter sind bereits zu einem Preis von unter 200EUR zu haben.



ZACO - ein europaweiter Erfolg



Nachdem die Marke ILIFE zu einer der führenden Marken im Bereich Saug- und Wischroboter etab-liert wurde, werden die smarten Haushaltshelfer von der Distributionsfirma Robovox seit Juli in Gesamteuropa vertrieben. Im Zuge dieses Erfolges wurde ein einheitlicher Markenname eingeführt - aus ILFE wurde ZACO! Kunden genießen selbstverständlichen die gleichen Vorteile wie zuvor und können sich jederzeit an den Kundenservice in Gelsenkirchen wenden, der bei Problem persönlich und schnell zur Hilfe steht.



Original-Content von: robovox Distributions GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/127902