Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Kurse der Chemieaktien spiegelten bereits eine Rezession wider, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Bilanzen seien jedoch robust und die gesunkenen Kurse könnten Übernahmegelüste verstärken. K+S sei jedoch einer der am wenigsten aussichtsreichen Werte. Das erhöhte Risiko eines Kali-Preisverfalls und die Verschuldung seien Argumente gegen die Aktie./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-08-28/11:07

ISIN: DE000KSAG888