Der britische Premierminister Boris Johnson will offenbar kurz nach der Sommerpause des Unterhauses in London eine Parlamentspause erzwingen. Er werde eine entsprechende Bitte an die Queen richten, berichten die BBC und Sky News.



Diese solle dann am 14. Oktober eine Thronrede halten. Sollte es tatsächlich zu einer Parlamentspause kommen, bliebe den Abgeordneten des Unterhauses nur noch wenig Zeit, einen möglichen ungeordneten Brexit am 31. Oktober zu verhindern. Dies ist der aktuelle Termin, zu dem Großbritannien aus der EU austreten soll. Die Opposition in London hatte zuletzt geplant, einen Brexit ohne Abkommen per Gesetz zu verhindern.