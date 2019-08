BERLIN (Dow Jones)--Die Kohleregionen erhalten für den Strukturwandel Hilfen von 40 Milliarden Euro. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen, wie das Wirtschaftsministerium gegenüber Dow Jones Newswires mitteilte. Damit hat die Große Koalition ihr Ziel erreicht, die Fördergelder noch vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am Sonntag auf den Weg zu bringen.

Das sogenannte Strukturstärkungsgesetz von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) baut auf den Empfehlungen der Kohlekommission auf, die neben dem Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 auch umfangreiche Finanzhilfen empfohlen hat. Konkret sollen die Braunkohleregionen in drei Stufen bis zu 14 Milliarden Euro für besonders bedeutsame Investitionen erhalten. Davon fließen 43 Prozent an das Revier Lausitz, 37 Prozent für das Rheinische und 20 Prozent an das Mitteldeutsche Revier. Rund die Hälfte der Mittel geht an Brandenburg und Sachsen. Zudem sollen 1,09 Milliarden an das ehemalige Braunkohlerevier Helmstedt sowie an Standorte in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Saarland gehen, an denen Steinkohlekraftwerke außer Betrieb gehen.

Weitere 26 Milliarden Euro sind für Bildungs- und Forschungsprogramme, Klimaschutzmaßnahmen, die Ansiedelung von Bundeseinrichtungen sowie den Bau von Bundesstraßen und Schienen geplant. Das Wirtschaftsministerium will für die Regionen zudem ein Förderprogramm "Zukunft Revier" auflegen.

Geld hängt noch vom Kohleausstiegsgesetz ab

Die Große Koalition hatte zuvor auch einen wesentlichen Streitpunkt bei der Finanzierung ausgeräumt. Zusätzliche Mittel von jährlich 500 Millionen Euro kommen ab 2021 nun nicht aus den einzelnen Ressorts, sondern werden vom Finanzministerium bereitgestellt. Die Regionen können das Geld etwa in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Breitband- und Mobilitätsinfrastruktur, den Umweltschutz oder die Landschaftspflege stecken. Weitere Einzelheiten sollen in einer Verwaltungsvereinbarung mit den Braunkohleländern geregelt werden.

Das Geld kann jedoch erst fließen, wenn auch das Kohleausstiegsgesetz in Kraft tritt. Dazu liegt bislang noch kein Entwurf vor. Das Bundeswirtschaftsministerium verhandelt den Kohleausstieg derzeit noch mit dem Energieversorger RWE. Der Essener Konzern verlangt zwischen 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Entschädigung je Gigawatt.

SPD sieht "zentrales Versprechen" eingelöst

Die SPD erklärte, sie löse mit dem Gesetz nun "ihr zentrales Versprechen an die Menschen in den Kohlerevieren ein", wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sören Bartol vorab erklärt hatte. "Wenn die Braunkohleförderung endet, überlassen wir sie nicht einfach ihrem Schicksal." Die SPD lehne darüber hinausgehende Vorschläge wie eine Sonderwirtschaftszone in den Kohleregionen jedoch ab, sagte Bartol. "Sie würde die Menschen in den Kohleregionen mit geringeren sozialen Standards bestrafen, zu einer geringeren Bürgerbeteiligung bei Planungen und zu einem geringerem Schutz der Umwelt führen."

Die AfD warf der Bundesregierung beim Kohleausstieg dagegen eine Politik gegen die eigene Bevölkerung vor. Der Kohleausstieg werde zum Wegfall von Tausenden von Arbeitsplätzen führen, sagte die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel im ZDF-Morgenmagazin. "Da können sie noch so viel Geld in die Hand nehmen, übrigens 40 Milliarden auf alle Regionen verteilt - das ist dann nicht mehr viel, was für die (Braunkohleregion) Lausitz übrig bleibt."

