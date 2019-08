FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Hella hat erfolgreich den Anleihemarkt angezapft. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat es eine Unternehmensanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro und mit einer Laufzeit von sieben Jahren am Markt platziert. Mit dem Geld aus dem Bond, der mit einem Zinskupon von 0,5 Prozent ausgestattet ist, will die Hella GmbH & Co. KGaA in erster Linie eine im Januar 2020 auslaufende Anleihe über 500 Millionen Euro refinanzieren.

"Die neue Anleihe ist wesentlicher Bestandteil unserer nachhaltig ausgerichteten Finanzierungsstrategie", sagte Hella-Finanzchef Bernard Schäferbarthold. "Dadurch haben wir unsere Bilanz weiter gestärkt." Hella verfügt noch über eine weitere Kapitalmarktanleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2024.

Begleitet wurde die aktuelle Emission von Deutsche Bank, Commerzbank, LBBW und Unicredit.

August 28, 2019 04:51 ET (08:51 GMT)

