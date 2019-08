FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.08.2019 - 11.00 am



- JPMORGAN ADSS PEARSON TO EUROPEAN BEST EQUITY OVERWEIGHT IDEAS-LIST - JPMORGAN REMOVES BAT FROM EUROPEAN BEST EQUITY OVERWEIGHT IDEAS-LIST - JPMORGAN REMOVES SIEMENS FROM EUROPEAN BEST EQUITY OVERWEIGHT IDEAS-LIST



- BARCLAYS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2400 (2550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - INDEPENDENT RESEARCH CUTS BP PRICE TARGET TO 550 (590) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1800 (1790) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN ADDS ADMIRAL TO EUROPEAN BEST EQUITY UNDERWEIGHT IDEAS-LIST - JPMORGAN ADDS GLENCORE TO EUROPEAN BEST EQUITY UNDERWEIGHT IDEAS-LIST - JPMORGAN ADDS WOOD GROUP TO EUROPEAN BEST EQUITY UNDERWEIGHT IDEAS-LIST - JPMORGAN CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 585 (603) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 950 (870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REMOVES BHP VON EUROPEAN BEST EQUITY UNDERWEIGHT IDEAS-LIST - JPMORGAN REMOVES FERGUSON FROM EUROPEAN BEST EQUITY OVERWEIGHT IDEAS-LIST - PEEL HUNT RAISES CHESNARA PLC TO 'HOLD' ('REDUCE') - RBC CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 600 (670) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES GREGGS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2300 (1880) PENCE - UBS RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1300 (1200) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob