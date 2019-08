Der Autobauer Opel will nach langer Unterbrechung bereits 2019 wieder auf den russischen Markt. "Wir gehen dieses Jahr zurück nach Russland. Der Rückzug hat uns schwer getroffen", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller vor dem Produktionsstart des Stadtgeländewagens Grandland am Mittwoch (28. August 2019) in Eisenach. Der SUV aus dem Thüringer Werk, für den 2020 eine Hybrid-Variante komme, solle auch in Russland verkauft werden, kündigte Lohscheller an. Nach der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern ...

