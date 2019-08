Nachdem in dieser Woche mit Montag und Dienstag gleich zwei Tagesgewinne im DAX an die Aktie der Deutschen Lufthansa gegangen sind, legt das Papier zur Wochenmitte eine kleine Verschnaufpause ein. Am Mittwoch verliert die Aktie 0,8 Prozent auf 13,74 Euro. In dieser Woche beflügelte unter anderem eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux.Analystin Ruxandra Haradau-Doser empfahl die Papiere mit einem Kursziel von 16,50 Euro zum Kauf. Die Papiere wiesen inzwischen einen deutlichen Abschlag zu ihrer ...

