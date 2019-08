Gestern ging eine Nachricht, die für den Wiener Aktienmarkt nicht ungefährlich ist, durch die Agenturen, Siehe zb https://orf.at/stories/3135117/ , die Bottom Line: Der Norwegische Staatsfonds sollte nach Einschätzung der Zentralbank weniger in Europa und dafür mehr in Nordamerika investieren. "Wir alle können sehen, dass sowohl die Rendite als auch das Risikomaß in Nordamerika in den letzten Jahren besser war als im Rest der Welt", sagte der stellvertretende Notenbankchef Norwegens. Entschieden wird das nicht sofort. Hoffentlich kommts nicht, denn man weiss zwei Dinge: Erstens, dass der norwegische Staatsfonds ein mächtiger Aktionär im ATX ist und zweitens, dass hoher Abgabedruck in Wien rasch zu erratischen Kursverlusten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...