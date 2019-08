Mainz (ots) -



Mittwoch, 4. September 2019, 23.20 Uhr

Erstausstrahlung Ferdinand von Schirachs Geschichten und Romane werden in 42 Sprachen übersetzt, sein Theaterstück "Terror" wird auf der ganzen Welt gespielt. In der Dokumentation "Ferdinand von Schirach - Die Würde des Menschen" von Claudio Armbruster besucht der Bestsellerautor für ihn bedeutsame Orte und Menschen, mit denen er über Gerechtigkeit, das Leben und Kunst spricht. 3sat zeigt den Film über das Leben, das Leiden und das Schreiben des Ferdinand von Schirach am Mittwoch, 4. September 2019, um 23.20 Uhr in Erstausstrahlung.



Die Verfilmungen seiner Werke faszinieren regelmäßig ein Millionenpublikum. "Es gibt nur ein Kriterium für Literatur: ob sie den Leser berührt - alles andere ist unwichtig", sagt von Schirach. Filmautor Claudio Armbruster hat ihn ein Jahr lang begleitet: nach Barjac, wo er in Südfrankreich mit dem Künstler Anselm Kiefer über die Kunst, das Rauchen und Deutschland philosophiert. Nach Venedig, wo er mit seinem Schriftstellerkollegen und Freund Benjamin von Stuckrad-Barre ungewohnt ernst und schonungslos offen über Einsamkeit und Fremdheit mit der Welt spricht - für beide ein Antrieb zum Schreiben. Und in Berlin, seinem Wohnort, wo er mit der Influencerin Xenia Adonts über die Einflüsse und Abgründe der sozialen Medien diskutiert.



In den Gesprächen und Interviews erzählt von Schirach von seiner Suche nach Wahrheit und Glück, seiner Kindheit, seinem Großvater Baldur von Schirach und davon, wie all dies sein Schreiben beeinflusst. Der rote Faden, der sich durch sein Leben, seine Arbeit als Strafverteidiger und als Schriftsteller zieht, ist seine Auseinandersetzung mit der Würde des Menschen. "Wenn meine Bücher eine Bedeutung haben sollten, dann liegt sie darin, dass sie versuchen, die Würde des Menschen zu verteidigen. Die Würde, die Freiheit und die Vielfalt des Menschen."



Am Mittwoch, 4. September 2019, 22.25 Uhr, beginnt 3sat mit der Ausstrahlung der ersten Staffel von "SCHULD nach Ferdinand von Schirach". Die weiteren Folgen sind am Donnerstag, 5. September 2019, und Freitag, 6. September 2019, jeweils ab 22.25 Uhr zu sehen.



Das ZDF zeigt die neue, die dritte Staffel "SCHULD nach Ferdinand von Schirach" ab Freitag, 13. September 2019, 21.15 Uhr, freitags in seinem Programm. Die Dokumentation "Ferdinand von Schirach - Die Würde des Menschen" ist am Freitag, 13. September 2019, 23.45 Uhr, auch im ZDF zu sehen.



