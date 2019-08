Deutsche Wohnen oder MTU - Wer steigt in den DAX auf?

In der nächsten Woche wird es an der Frankfurter Börse wieder einmal spannend. Denn die Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) gibt auf Datenlage Stand Ende August am kommenden Mittwoch bekannt, welches Unternehmen in den DAX aufsteigt und damit aller Voraussicht nach thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) beerben wird.

thyssenkrupp klarer Abstiegskandidat

Die Aktie des Essener Stahlkonzerns hat sich innerhalb eines Jahres halbiert. In der Rangfolge der Börse von Ende Juli lag thyssenkrupp nur noch auf Position 42 beim Börsenwert der frei handelbaren Aktien. Mindestens Rang 40 wäre aber nötig, um weiter im DAX notiert zu sein.

thyssen ist als Gründungsmitglied seit dem Jahr 1988 im DAX enthalten, seit dem Zusammenschluss mit krupp 1999 als thyssenkrupp. Erst vor einem Jahr ist die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) als Gründungsmitglied aus dem DAX ausgeschieden. Derzeit sind noch 13 der 30 Gründungsmitglieder im DAX enthalten.

Deutsche Wohnen mit "Berlin-Malus"

Favorit für die Nachfolge von thyssenkrupp war in den zurückliegenden Monaten der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (WKN: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6). Doch seit Juni verzeichnet die Aktie einen massiven Kurseinbruch. Grund hierfür sind die neuen Vorschläge des Berliner Senats zur Mietenbegrenzung bzw. sogar zur zwangsweisen Mietensenkung, die für Deutsche Wohnen sozusagen einen "Berlin-Malus" darstellen.

