Die Übernahme des angeschlagenen britischen Touristikkonzerns Thomas Cook durch den chinesischen Mischkonzern Fosun kommt schneller voran an als geplant. Thomas Cook berichtete am Mittwoch in London über eine grundsätzliche Einigung mit dem Grossaktionär Fosun, den kreditgebenden Banken und wesentlichen Gläubigern. Danach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...