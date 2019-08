Allianz-Chef Oliver Bäte will den Münchner Versicherungsriesen in den nächsten Jahren noch stärker umbauen. "Das Hauptproblem unserer Industrie und der Allianz im Besonderen ist, dass wir an unserer Komplexität manchmal ersticken", sagte er am Dienstagabend vor dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW).

Den vollständigen Artikel lesen ...