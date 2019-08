Zürich - Mit 864.7 Millionen Franken ist in der Schweiz im Jahr 2018 so viel für Fair Trade Produkte ausgegeben worden wie noch nie. Der Konsum von Fair Trade-Produkten ist um 13% gewachsen und erreicht mit 101 Franken pro Kopf einen neuen Höchstwert. Angetrieben wurde das Wachstum durch die starke Zunahme bei den Getränken, die neu mit 24.2% den grössten Anteil am Fair Trade-Umsatz...

Den vollständigen Artikel lesen ...