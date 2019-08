Das GBC-Research-Team hat sich wieder auf die Suche nach versteckten Fondsperlen begeben. Dabei konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds erneut überzeugen - seine attraktive Performance und solides Management machen ihn zum "Fonds-Champion".Wenn man sich die gängigen Top-Seller-Listen ansieht, stößt man mehr oder weniger seit Jahren auf dieselben Produkte. Dabei gibt es vielversprechende Fonds, die sich noch etwas unter dem Radar der allgemeinen Wahrnehmung bewegen. Ein solches Beispiel ist der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds (ISIN: LU0974225590), der von der Düsseldorfer KFM AG im Jahr 2013 aufgelegt wurde, um das Renditepotenzial deutscher Mittelstandspapiere für Privatanleger zugänglich zu machen. Inzwischen hat der Fonds die für Performancebetrachtungen interessante Historie von fünf Jahren hinter sich gebracht und gerät aufgrund seiner soliden Erfolge auch immer mehr in den Fokus der Anleger. In den FondsDISCOUNT.de-Top-Seller-Listen belegt der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds seit einigen Monaten sogar immer einen der vorderen Plätze in der Kategorie Rentenfonds.

Den vollständigen Artikel lesen ...