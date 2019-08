BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die milliardenschweren Kohlehilfen aus dem Strukturstärkungsgesetz als eine große Chance für die Revierländer bezeichnet. "Die Bundesregierung hält Wort", sagte Altmaier in Berlin. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik werde damit ein Strukturwandel von vornherein begleitet und sichergestellt, "dass neue Arbeitsplätze entstehen können, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen". Dies sei "eine sehr gute Nachricht für die Menschen" in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen und ein Signal, dass der Staat sie nicht alleine lasse.

Mit den 40 Milliarden Euro an Strukturhilfen bis 2038, die das Kabinett am Mittwoch beschlossen hat, sollen gemeinsam von Bund und Ländern ausgesuchte Projekte umgesetzt werden, sagte Altmaier. Davon seien 14 Milliarden für "bedeutende Investitionen" für die Lausitz, das Rheinische und das Mitteldeutsche Revier vorgesehen. Die Regionen könnten damit ihre Wirtschaft ankurbeln, in den öffentlichen Nahverkehr oder den Klimaschutz investieren. Für weitere Maßnahmen seien bis zu 26 Milliarden vorgesehen. Damit sollten zunächst "besonders relevante Projekte realisiert werden", wie der Ausbau von Schienen und Straßen, die Ansiedlung zahlreicher Forschungsinstitutionen und Bundeseinrichtungen oder Maßnahmen zur Energiewende. Altmaier sprach auch vom Bau eines Kompetenzzentrums Wärme, der Ansiedlung von "Reallaboren" und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Damit ein Teil der Gelder fließt, muss erst das Kohleausstiegsgesetz in Kraft treten. Altmaier erklärte, sein Haus werde noch "in diesem Herbst einen separaten Gesetzentwurf vorlegen". Darin seien auch die Anpassungsgelder für die Beschäftigten enthalten, um die sozialen Folgen für sie und ihre Familien abzumildern. Der Minister kündigte an, dass der Entwurf noch im Oktober im Kabinett sein werde.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2019 06:38 ET (10:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.