STUTTGART (IT-Times) - Der CAD-Softwareanbieter RIB Software hat erneut in den USA zugeschlagen und die Mehrheit am AEC- und BIM-Dienstleistungsunternehmen U.S. CAD übernommen. Die RIB Software S.E. erwirbt mit 60 Prozent der Anteile die Mehrheit am kalifornischen Unternehmen U.S. CAD, einem Anbieter...

Den vollständigen Artikel lesen ...