Mainz (ots) - Sie ist die royale "Geheimwaffe" Belgiens: Königin Mathilde. Die studierte Psychologin ist Ehrenpräsidentin von UNICEF Belgien und engagiert sich weltweit für die Rechte von Kindern. Sie gehört zum illustren Kreis der siebzehn Fürsprecher für die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN. In der Doku-Reihe über die jungen Königinnen Europas zeigt das ZDF am Samstag, 31. August 2019, 19.25 Uhr, den Film "Beruf: Königin! Mathilde von Belgien". In der ZDFmediathek stehen die drei Filme der Reihe bereits zur Verfügung.



Die Filmautorinnen Annette von der Heyde und Julia Melchior begleiteten Mathilde nach Südkorea und zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Sie beobachteten sie beim Besuch von Frankreichs Staatspräsidenten Macron und seiner Frau Brigitte, bei eindrucksvollen Gedenkfeiern und kleinen Begegnungen im Alltag. Sie zeigen eine Frau, die den Menschen zugewandt ist und in der Welt etwas bewegen will. Eine Königin mit vollem Terminkalender, die sich trotzdem für exklusive Dreharbeiten mit dem ZDF Zeit genommen hat.



Interviewpartner wie Alexander de Croo, Vizepremierminister und Minister für Finanzen und Entwicklungshilfe, und Amina Mohammed, stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen, reflektieren die Arbeit der Königin. Ludwig Prinz von Bayern spricht über die Verbindung des belgischen Königshauses zu den Wittelsbachern, Journalist Patrick Weber über ihr Engagement als Botschafterin der Krone und Brückenbauerin zwischen den Kulturen. Die ZDF-Reihe "Beruf: Königin!" zeigt, wie viel den Ehefrauen der Monarchen von Spanien, Belgien und den Niederlanden daran liegt, ihre Funktion als Beruf und Berufung zu begreifen. Nach den Filmen über die Königinnen Letizia und Mathilde folgt am Samstag, 7. September 2019, 19.25 Uhr, die Doku "Máxima der Niederlande".



