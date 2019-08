Verleihung des "Best Dx Start-up 2019 Award"

Mit MyBioGate Inc. hat die DxPx Conference einen weiteren starken Partner an der Seite. "Durch die Kooperation mit MyBioGate öffnet sich eine Tür zum chinesischen Markt, und dies gibt unserer Konferenz noch einen deutlichen Schub", freut sich Dr. Mirko Stange, Initiator der DxPx. Die am 18. November 2019 in Düsseldorf (Hotel Maritim, Flughafen) stattfindende DxPx Conference ist die erste internationale Partnering Konferenz mit Schwerpunkt Diagnostik Industrie. Die Veranstaltung wendet sich gleichermaßen an etablierte Unternehmen, Start-ups und Investoren und findet immer parallel zum Eröffnungstag der MEDICA statt, um gerade auch für Teilnehmer aus Asien und den USA interessant zu sein. Auch die MEDICA gehört zu den Partnern der Konferenz und sieht hierin eine Verstärkung des Veranstaltungsorts Düsseldorf und einen zusätzlichen Mehrwert für effektives Business der Messebesucher. Schon jetzt haben sich Teilnehmer aus mehr als 15 Ländern angemeldet.

"Unser Partner MyBioGate bietet Zugang zu Investoren auf dem chinesischen Markt und ein besonderes Highlight für junge Unternehmen: Wir werden den "Best Dx Start-up Award 2019" verleihen. Sechs Start-ups wählen wir zusammen mit MyBioGate aus, und diese gehen entweder zu einer einwöchigen Investoren-Roadshow nach China oder zur J.P Morgan Konferenz nach San Francisco", so Dr. Mirko Stange. "Für uns bei MyBioGate ist die DxPx eine einzigartige Chance, mit neuen Startup Unternehmen in Kontakt zu kommen. Wir freuen uns, die vielversprechendsten dieser Unternehmen zu einer Investoren Roadshow nach China einzuladen", erklärt Xin Xin Li, Vice President of Strategic Partnerships bei MyBioGate.

Schon jetzt sollten interessierte Unternehmen die Möglichkeit nutzen, sich kostenfrei mit einem kurzen Business Plan um eine kostenlose Teilnahme und einen von 15 Vortragsplätzen zu bewerben und so auf der DxPx ihre Ideen und Produkte einem internationalen Publikum zu präsentieren. Die Auswahl der auf der DxPx präsentierenden Start-ups liegt bei den Sponsoren und ausgewählten Industrieexperten. Interessierte Unternehmen können ihren Businessplan auf www.dxpx-conference.com hochladen.

Zu den Sponsoren und Partner der DxPx Conference gehören neben MyBioGate und der MEDICA auch Roche Diagnostics, Sonic Healthcare's Bioscientia, Pillar Biosciences und Medicover sowie der in Europa führende Start-up-Investor Hightech-Gründerfond McDermott Will Emery und Aescuvest. Mit weiteren namhaften internationalen Sponsoren werden aktuell noch Gespräche geführt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190828005393/de/

Contacts:

Dr. Mirko Stange

CEO SilverSky LifeSciences GmbH

info@dxpx-conference.com

Press contact:

Wordstatt GmbH

Dagmar Metzger

Tel: +49-89-3577579-0

Email: info@wordstatt.de