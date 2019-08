Utrecht (ots) - Die Deutsche Bahn AG hat sich für BCD Travel als neuen Geschäftsreisedienstleister entschieden. Damit beendet das Unternehmen zum 01. Januar 2020 die langjährige Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Geschäftsreiseanbieter.



Maßgeblich für die Entscheidung für BCD Travel waren neben der Kostenoptimierung insbesondere die innovative, zukunftsorientierte Ausrichtung, das internationale Netzwerk und die Reporting-Fähigkeiten der führenden Travel Management Company. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt in Deutschland und soll sukzessive auch auf die im Ausland tätigen DB-Gesellschaften ausgeweitet werden. Die Betreuung erfolgt über ein eigens eingerichtetes Bahn Travel Center in der BCD Deutschlandzentrale in Bremen.



Alexander Albert, als Vice President Program Management EMEA bei BCD Travel gesamtverantwortlich für die Partnerschaft mit dem Neukunden Deutsche Bahn, freut sich: "Die Deutsche Bahn AG und BCD verbindet seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit im klassischen Miteinander zwischen Leistungsanbieter und -vermittler. Wir sind stolz auf die Entscheidung der Deutschen Bahn, uns nun auch den eigenen Geschäftsreiseetat anzuvertrauen. Wir wollen mit innovativen end-to-end-fähigen Alternativen die Veränderungen im Markt vorantreiben - die Deutsche Bahn will exzellenten Service für ihre Reisenden bei gleichzeitig maximierter Effizienz und Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette 'Geschäftsreise'. Genau das können wir anbieten."



Über BCD Travel



BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1 Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.



Über BCD Group



BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlich Franchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.



