EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst mit konstantem Tempo

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im Juli konstant geblieben. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen wie im Juni mit einer Jahresrate von 3,9 Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,4 (3,3) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf mit Jahresrate von 3,5 (3,4) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 6,2 (6,4) Prozent.

BA-X-Stellenindex sinkt auf hohem Niveau

Der BA-X-Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat seine Abwärtsbewegung im August auf hohem Niveau fortgesetzt. Nach Mitteilung der BA sank der Index im August auf 242 (Juli: 243) Punkte und lag damit um 10 (13) Punkte unter dem Niveau des Vorjahresmonats. "Nach einer langen Phase des Wachstums gibt die Kräftenachfrage damit auf hohem Niveau weiter nach", teilte die BA mit. Mit seinem aktuellen Wert signalisiere der BA-X aber insgesamt eine nach wie vor hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen.

DIW: Deutsches BIP sinkt im 3. Quartal um 0,2 Prozent

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach neuen Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im dritten Quartal um 0,2 Prozent sinken. Das DIW-Konjunkturbarometer ist nach Angaben der Berliner Konjunkturforscher weiter gefallen und liegt im August mit 89 Punkten so niedrig wie zuletzt Ende des Jahres 2012. Nachdem das BIP bereits im zweiten Vierteljahr geschrumpft sei, befände sich die deutsche Wirtschaft mit dem erneuten BIP-Rückgang im Sommer in einer technischen Rezession.

Johnson will britischem Parlament Zwangspause auferlegen

Der britische Premierminister Boris Johnson will dem Parlament eine Zwangspause bis zum 14. Oktober auferlegen. Johnson sagte am Mittwoch vor Journalisten, die Abgeordneten hätten vor dem geplanten Austrittsdatum am 31. Oktober trotzdem noch "reichlich" Zeit, um über den Brexit zu debattieren. Die Opposition wirft dem Premierminister vor, mit der verlängerten Sitzungspause den Widerstand der Abgeordneten gegen einen ungeregelten Brexit durchkreuzen zu wollen.

Britischer Parlamentspräsident: Verlängerte Sitzungspause "Verfassungsfrevel"

Der britische Parlamentspräsident John Bercow hat die verlängerte Sitzungspause des Parlaments als "Verfassungsfrevel" gebrandmarkt. Es sei ganz offensichtlich, dass die Regierung das Parlament daran hindern wolle, über den Brexit zu debattieren und bei der Weichenstellung für das Land seine "Pflicht zu tun", sagte Bercow am Mittwoch.

Frankreich nominiert Ex-Ministerin Goulard für die EU-Kommission

Frankreich will die frühere Verteidigungsministerin Sylvie Goulard nach Brüssel schicken. Die 54-Jährige soll in die mächtige EU-Kommission einrücken, Präsident Emmanuel Macron schlug Goulard für den Posten vor, wie der Elysée-Palast in Paris am Mittwoch mitteilte. Die Ex-Ministerin habe "anerkanntermaßen europäische Erfahrung" und könne "eine wichtige Rolle in der Kommission spielen", hieß es.

EZB-Bankaufsicht und Europäischer Rechnungshof schließen Vereinbarung

Die Europäische Zentralbank (EZB) und der Europäische Rechnungshof haben sich auf Modalitäten für den Informationsaustausch bei der Prüfung der EZB-Bankenaufsicht durch den Rechnungshof geeinigt. Laut Mitteilung der EZB will sie dem Rechnungshof künftig auf Anfrage alle für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Dokumente und Informationen zur Verfügung stellen. "Hoch vertrauliche Dokumentationen werden geschützt bleiben, und der Zugang zu sensiblen institutsspezifischen Informationen erfolgt in einem kontrollierten Umfeld innerhalb der EZB", heißt es in der Mitteilung.

EZB teilt bei Dollar-Tender 871,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 871,5 Millionen US-Dollar an 3 Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 45,7 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,63 (zuvor: 2,63) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

EZB teilt bei 91-Tage-Tender 1,138 Mrd Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 15 Banken des Euroraums im Rahmen eines 91-tägigen Refinanzierungsgeschäfts 1,138 Milliarden Euro zum Festzins von 0,00 Prozent zugeteilt. Der Tender löst ein Geschäft mit gleicher Laufzeit ab, das ein Volumen von 1,4 Milliarden Euro hatte. Das neue Geschäft wird am 29. September valutiert und am 28. November fällig.

Kohleregionen erhalten 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel

Die Kohleregionen erhalten für den Strukturwandel Hilfen von 40 Milliarden Euro. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen, wie das Wirtschaftsministerium gegenüber Dow Jones Newswires mitteilte. Damit hat die Große Koalition ihr Ziel erreicht, die Fördergelder noch vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am Sonntag auf den Weg zu bringen.

Altmaier: Strukturstärkungsgesetz große Chance für Kohleregionen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die milliardenschweren Kohlehilfen aus dem Strukturstärkungsgesetz als eine große Chance für die Revierländer bezeichnet. "Die Bundesregierung hält Wort", sagte Altmaier in Berlin. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik werde damit ein Strukturwandel von vornherein begleitet und sichergestellt, "dass neue Arbeitsplätze entstehen können, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen". Dies sei "eine sehr gute Nachricht für die Menschen" in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen und ein Signal, dass der Staat sie nicht alleine lasse.

DGB fordert Nachbesserungen beim Strukturstärkungsgesetz

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat beim Gesetzentwurf für die Kohle-Milliarden Nachbesserungen gefordert. "Ohne konkrete Zusagen, wie die geplanten 40 Milliarden Euro sicher in den kommenden 20 Jahren zur Verfügung gestellt werden können, droht das Strukturstärkungsgesetz in dieser Form zu einer weitgehend leeren Hülle zu werden", erklärte Vorstand Stefan Körzell. Lose Ankündigungen und Umschichtungen im Haushalt seien nicht die verlässlichen Signale, auf die die Menschen in den Braunkohlerevieren und in Regionen mit Steinkohlestandorten jetzt warteten. Deshalb müsse der Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren weiterentwickelt werden.

Waldbesitzer fordern 2,3 Milliarden Euro an Staatshilfen

Die deutschen Waldeigentümer haben staatliche Hilfsmittel von 2,3 Milliarden Euro verlangt, um den deutschen Wald angesichts der gegenwärtig dramatischen Lage wiederherzustellen. "Es werden jetzt schnelle und unbürokratische Hilfen benötigt, um die schweren Schäden zu bewältigen, die Kahlflächen aufzuforsten und die Wälder klimafit zu machen", sagten die Präsidenten des Deutschen Forstwirtschaftsrats und des Waldeigentümerverbands AGDW, Georg Schirmbeck und Hans-Georg von Marwitz, vor einem für Donnerstag geplanten Gespräch mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

Bauernverband fordern bei Nitratbelastung rasche Klarheit

Vor dem Treffen in Brüssel zur Nitratbelastung im Grundwasser hat der Deutsche Bauernverband (DBV) Klarheit für die deutschen Landwirte gefordert. "Es ist wichtig, dass wir jetzt auch Entscheidungen aus Brüssel bekommen", sagte DBV-Vizepräsident Werner Schwarz im ZDF-"Morgenmagazin". Es sei daher eine "gute Sache", dass Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch in Brüssel seien.

AfD wirft Regierung beim Kohleausstieg Politik gegen Bevölkerung vor

Die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion hat der Bundesregierung beim Kohleausstieg eine Politik gegen die eigene Bevölkerung vorgeworfen. Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland warnte Weidel, dass der Kohleausstieg zum Wegfall von Tausenden von Arbeitsplätzen führen werde. "Da können sie noch so viel Geld in die Hand nehmen, übrigens 40 Milliarden auf alle Regionen verteilt - das ist dann nicht mehr viel, was für die (Braunkohleregion) Lausitz übrig bleibt", sagte Weidel am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin.

Deutsche wollen Bildungsgleichheit bei Gleichverteilung der Mittel

Deutsche wollen Bildungsgleichheit und eine Verringerung der Unterschiede innerhalb verschiedener sozialer Gruppen. Aber wenn es konkret um die Kosten der Maßnahmen geht, sollen zusätzliche Mittel laut einer neuen Umfrage doch gleichmäßig verteilt und nicht lediglich an Benachteiligte gegeben werden. Das ist das Ergebnis des neuesten Ifo-Bildungsbarometers, für das im Mai mehr als 4.000 Deutsche befragt wurden.

Franziska Teubert wird Geschäftsführerin beim Startup-Verband

Franziska Teubert wird zum 1. September neue Geschäftsführerin für Kommunikation und Partner-Management im Bundesverband Deutsche Startups. Die Kommunikationswissenschaftlerin war nach Angaben des Startup-Verbands zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung in der politischen Kommunikationsagentur Kompaktmedien. Mit der Verpflichtung Teuberts sei die Nachfolge von Florian Nöll in der Geschäftsführung des Verbands abgeschlossen.

Palästinensergebiete fehlen auf Länderliste des US-Außenministeriums

as US-Außenministerium steht in der Kritik, weil die Palästinensergebiete aus der Länderliste auf seiner Internetseite verschwunden sind. Eine Sprecherin sagte am Dienstag, die Website werde gerade überarbeitet. Der fehlende Eintrag für die Palästinensergebiete sei nicht auf eine geänderte "Politik" des Ministeriums zurückzuführen. Ob es künftig wieder einen Eintrag für die Palästinensergebiete geben soll, sagte sie allerdings nicht.

US-Bundesrichter stoppt strenges Abtreibungsgesetz in Missouri

Ein US-Bundesrichter hat eine Verschärfung des Abtreibungsrechts im US-Bundesstaat Missouri vorerst gestoppt. Der Richter Howard Sachs aus Kansas City setzte das Gesetz, das Schwangerschaftsabbrüche ab der achten Woche verbieten und am Mittwoch in Kraft treten sollte, am Dienstag aus. Zur Begründung verwies er auf ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofes aus dem Jahr 1973, mit dem der Supreme Court Abtreibungen landesweit legalisiert hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

SCHWEDEN

Juli Einzelhandelsumsatz +4,3% gg Vorjahr

Juli Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +3,1% gg Vorjahr

Juli Einzelhandelsumsatz +0,4% gg Vormonat

Juli Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,1% gg Vormonat

USA

MBA Market Index Woche per 23. Aug -6,2% auf 576,2 (Vorwoche: 614,6)

MBA Purchase Index Woche per 23. Aug -4,0% auf 234,1 (Vorwoche: 243,8)

MBA Refinance Index Woche per 23. Aug -7,6% auf 2.545,6 (Vorwoche: 2.754,7)

