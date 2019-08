Mainz (ots) - eBay gehört zu den beliebtesten Onlineshopping-Portalen der Welt - und ist gleichzeitig Sammelbecken für Betrüger. Die ZDFinfo-Dokumentation "Achtung eBay - Die Tricks der Betrüger" macht am Sonntag, 1. September 2019, um 20.15 Uhr den Test und zeigt, wie Verbraucher sich vor Fallen im Netz schützen können.



Ob Dreiecksbetrug oder Abholtrick - die Fallstricke beim Onlineshopping auf eBay sind vielfältig. Zudem verbergen sich hinter vielen vermeintlichen Schnäppchen auch gesundheitsgefährdende Produkte. Vor allem Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel Fatburner, aber auch Potenzmittel geraten dabei immer wieder in den Fokus. Doch nicht nur die Käufer haben Schäden zu beklagen: Der jährliche Verlust durch Marken- und Produktpiraterie beträgt laut Schätzungen allein für deutsche Unternehmen über 50 Milliarden Euro.



Auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) des Online-Marktplatzes sind nicht leicht zu durchschauen: Wann greift der Käuferschutz? Welchen Unterschied macht es, bei einem privaten Anbieter oder bei einem gewerblichen Händler zu kaufen? Die Dokumentation geht diesen Fragen auf den Grund und gibt Verbrauchern Tipps, um sich vor Betrügern zu schützen.



ZDFinfo wiederholt "Achtung eBay - Die Tricks der Betrüger" am Sonntag, 1. September 2019, um 4.15 Uhr sowie am Donnerstag, 3. Oktober 2019, um 11.00 Uhr.



