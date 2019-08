Wien (ots) - Die SFU als erste private Universität in Österreich, die ein rechtswissenschaftliches Vollstudium anbietet, erweitert ihr Portfolio nun um den zunehmend bedeutsamen Bereich Kunstrecht



Interdisziplinäre Vorträge und Diskussionen mit namhaften internationalen Experten vereinen erstmals gezielt juristische und kunsthistorische Aspekte und werden mit Museumsbesuchen und Führungen durch aktuelle Ausstellungen abgerundet. Vorrangig ist die Beurteilung aus Sicht der juristischen Praxis, wobei auch wirtschaftliche, kulturpolitische und kunsthistorische Gesichtspunkte eine Rolle spielen:



Restitution bleibt am Kunstmarkt ein zentrales Thema: Auf diesen Rechtsbereich wird daher besonders intensiv eingegangen, so zum Beispiel auf die Washingtoner Prinzipien oder den Schiedsprozess um die "Goldene Adele".



Kunst als Vermögensanlage: Themen wie Steuern, Zoll, Versicherung und Kunstfälschung spielen beim Kauf und Verkauf von Kunst eine große Rolle, übersteigen aber oft die Expertise einer rein kunsthistorischen Ausbildung.



Urheberrecht im Wandel: Gerade in einer digitalisierten Marktumgebung und angesichts sich verändernder rechtlicher Rahmenbedingungen wird das Urheberrecht auch am Kunstmarkt zunehmend komplexer.



Restaurierung und Museologie: Auch diese Bereiche weisen juristische Aspekte auf, die vielen Stakeholdern in der Branche gar nicht oder nur am Rande bewusst sind.



Der Universitätslehrgang besteht aus sechs Wochenendmodulen, die auch als einzelne Seminare buchbar sind. Mit der Teilnahme am gesamten Lehrgang wird ein Abschlusszertifikat erworben.



Informationsabend zum Universitätslehrgang Kunstrecht



Kommen Sie einfach vorbei, lernen Sie uns persönlich kennen und informieren Sie sich unverbindlich über den Universitätslehrgang Kunstrecht!



Datum: 11.09.2019, 18:00 - 20:00 Uhr



Ort: Sigmund Freud PrivatUniversität Wien, Raum 4013



Freudplatz 1, 1020 Wien, Österreich



Url: https://www.sfu.ac.at/de/event/informationsabend-universitaetslehrgang-kunstrecht-2/



Weitere Infos zum Universitätslehrgang Kunstrecht Voraussetzungen, Termine, Kosten, Personen... (https://jus.sfu.ac.at/de/studienangebot-jus/jus-universitaetslehrgaenge/kunstrecht-universitaetslehrgang/)



Kontakt:



Inhaltliche Rückfragen:

Univ.-Prof.inDr.in Gerte Reichelt

kunstrecht@sfu.ac.at

+43 664 3696918

https://jus.sfu.ac.at/



Organisatorische Rückfragen:

Mag.a Viktoria Klinglhuber

viktoria.klinglhuber@jus.sfu.ac.at

+43 1 9050070 - 1693

https://jus.sfu.ac.at/



Allgemeiner Pressekontakt SFU:

Mag. Dr. Dr. Manuel Jakab

manuel.jakab@sfu.ac.at

www.sfu.ac.at



Original-Content von: Sigmund Freud Privatuniversität Wien, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/105413