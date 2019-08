Filip Miermans übernimmt ab Anfang September die Leitung des Bereiches "Corporate Communications & Investor Relations" bei der Lenzing AG und berichtet in dieser Funktion an Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing. Er folgt Waltraud Kaserer nach, die Lenzing in Zukunft bzgl. Public Affairs weiter unterstützen wird, wie es seitens Lenzings heißt. Vor seinem Wechsel zur Lenzing Gruppe leitete der gebürtige Belgier Miermans seit 2013 den Bereich Marketing & Unternehmenskommunikation beim niederösterreichischen Maschinenbauer Lisec Austria GmbH. Davor hatte er leitende Funktionen in den Bereichen Marketing und Kommunikation bei der Miba AG, bei Heradesign (Knauf Insulation) und bei der Plansee-Tochter Ceratizit.

