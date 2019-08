BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben angesichts der Kohle-Milliarden vor einer Vernachlässigung anderer strukturschwacher Regionen gewarnt und schnelle Investitionen in den Klimaschutz gefordert. Die 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel seien "wirklich sehr viel Geld", sagte die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lisa Badum, im Gespräch mit Dow Jones Newswires. "Es ist verständlich, dass sich andere strukturschwache Regionen im Osten, die nicht in der Lausitz oder im Mitteldeutschen Revier sind, nun fragen: Was ist eigentlich mit uns?"

Es sei die Aufgabe der Politik, auch dort die Leute mitzunehmen. Die Kohleländer hätten die Möglichkeit, ihre Zukunft zu gestalten. "Sie sollten nun auch etwas daraus machen", forderte Badum. "Sie müssen endlich die Energiewende anpacken und in Windkraft investieren."

Das Strukturstärkungsgesetz, das das Bundeskabinett am Vormittag beschlossen hat, sieht direkte Investitionsförderungen von 14 Milliarden Euro für die Lausitz, das Rheinische und das Mitteldeutsche Revier vor. Weitere 26 Milliarden Euro sind für Bildungs- und Forschungsprogramme, Klimaschutzmaßnahmen, die Ansiedelung von Bundeseinrichtungen sowie den Bau von Bundesstraßen und Schienen geplant.

